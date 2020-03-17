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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 бер, 2020 09:18
1. А что это за фантомные операции по гривневой карте "второй платёжной системы" на 0.00USD?
Какой-то там "виза провизионинг сервис"?
2. Куда Альфа девает купленные доллары, если она их не выдает? Или для терпил - корона, а для илиты - наличный бакс?
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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Додано: Сер 18 бер, 2020 09:20
Клиент_ написав:
Эпидемия уже признана форс-мажором
1. Эпидемия чего? В Украине?
2. кем признана "форс-мажором"? Документ есть?
3. Я так понимаю, "форс-мажор" у нас работает только в одну сторону. Т.к. доллары не выдают реально, несмотря на отсутствие каких-либо на то оснований.
А вот реакции на принятый "анти-корона закон" - НЕТ. А зачем, правильно?
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Додано: Сер 18 бер, 2020 09:27
Вкладчик1234 написав:1. А что это за фантомные операции по гривневой карте "второй платёжной системы" на 0.00USD?
Какой-то там "виза провизионинг сервис"?
Оновлення токенізації своїх карт Візою, прив'язаних до Gpay.
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stryzhko
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Додано: Сер 18 бер, 2020 09:29
Alfa_Bank
С долларом все понятно. Евро с карты или счета можно снять (в Харькове по предзаказу)?
Само плывёт в руки только то, что не тонет.
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octopus
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Додано: Сер 18 бер, 2020 09:32
stryzhko написав:
Вкладчик1234 написав:1. А что это за фантомные операции по гривневой карте "второй платёжной системы" на 0.00USD?
Какой-то там "виза провизионинг сервис"?
Оновлення токенізації своїх карт Візою, прив'язаних до Gpay.
Я так понимаю, это только версия?
Т.к. таких операций раньше не происходило, хотя карта добавлена очень давно. И по другим банкам таких операций не происходило, и всё что нужно - само обновлялось (и обновляется) без таких операций
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Вкладчик1234
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Додано: Сер 18 бер, 2020 09:35
Вкладчик1234 написав:Я так понимаю, это только версия?
Офіційна відповідь працівника банку.
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stryzhko
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Додано: Сер 18 бер, 2020 09:43
octopus написав:Alfa_Bank
С долларом все понятно. Евро с карты или счета можно снять (в Харькове по предзаказу)?
octopus, добрый день. Да, ограничения только по доллару.
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Alfa_Bank
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Додано: Сер 18 бер, 2020 09:45
stryzhko написав:
mephala написав:у меня не дает поставить обмен с долларов на евро. автоматом делает пару грн.
Глянь чи остання версія додатку.
а как обновить мобайл прямо из приложения?
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mephala
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Додано: Сер 18 бер, 2020 09:55
Вкладчик1234 написав: stryzhko написав:
Вкладчик1234 написав:1. А что это за фантомные операции по гривневой карте "второй платёжной системы" на 0.00USD?
Какой-то там "виза провизионинг сервис"?
Оновлення токенізації своїх карт Візою, прив'язаних до Gpay.
Я так понимаю, это только версия?
Т.к. таких операций раньше не происходило, хотя карта добавлена очень давно. И по другим банкам таких операций не происходило, и всё что нужно - само обновлялось (и обновляется) без таких операций
Вкладчик1234, добрый день. По картам, которые ранее были подвязаны под какой-либо платежный сервис, сейчас для повышения безопасности проведения операций в этих сервисах проходит замена данных карты на виртуальные токены. Это позволит удалить реальные номера карт и тем самым снизить риск мошенничества, так как по токену невозможно провести компрометацию данных. Таким образом, повышается безопасность проведения операций.
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Alfa_Bank
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Додано: Сер 18 бер, 2020 09:59
Alfa_Bank написав:
ограничения только по доллару.
Отделение на пр.Победы евро не продает, а только на прием.
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