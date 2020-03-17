Додано: Сер 18 бер, 2020 09:18

1. А что это за фантомные операции по гривневой карте "второй платёжной системы" на 0.00USD?

Какой-то там "виза провизионинг сервис"?



2. Куда Альфа девает купленные доллары, если она их не выдает? Или для терпил - корона, а для илиты - наличный бакс?

Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин