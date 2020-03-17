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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8292829382948295

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1020
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
280
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1020
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 09:59

  mephala написав:
  stryzhko написав:
mephala написав:у меня не дает поставить обмен с долларов на евро. автоматом делает пару грн.

Глянь чи остання версія додатку.


а как обновить мобайл прямо из приложения?

Из мобильного приложения не обновляется.
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 10:00

Re: Альфа-Банк

ОфПреду
В вайбере пришло - ваш персональный менеджер звоните
это из-за вируса или вообще персмена назначили?
mephala
 
Повідомлень: 6628
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 10:02

  ukrprom2014 написав:
  Alfa_Bank написав:ограничения только по доллару.

Отделение на пр.Победы евро не продает, а только на прием.


ukrprom2014, добрый день. Напишите адрес точнее, когда обращались, что сказали?
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 10:02

  Alfa_Bank написав:
  mephala написав:а как обновить мобайл прямо из приложения?

Из мобильного приложения не обновляется.


те кто привык 30 лет пользоваться компом как то дико выглядит что обновиться из приложения не возможно.
может ваши разрабы уважат и сделают эту возможность?
mephala
 
Повідомлень: 6628
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 10:15

  mephala написав:
  Alfa_Bank написав:
  mephala написав:а как обновить мобайл прямо из приложения?

Из мобильного приложения не обновляется.


те кто привык 30 лет пользоваться компом как то дико выглядит что обновиться из приложения не возможно.
может ваши разрабы уважат и сделают эту возможность?

Вопрос на рассмотрение передам. Обещать не могу.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 8272
З нами з: 18.02.13
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  #<1 ... 8292829382948295
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