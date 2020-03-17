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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 бер, 2020 09:59
mephala написав: stryzhko написав:
mephala написав:у меня не дает поставить обмен с долларов на евро. автоматом делает пару грн.
Глянь чи остання версія додатку.
а как обновить мобайл прямо из приложения?
Из мобильного приложения не обновляется.
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Додано: Сер 18 бер, 2020 10:00
ОфПреду
В вайбере пришло - ваш персональный менеджер звоните
это из-за вируса или вообще персмена назначили?
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mephala
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Додано: Сер 18 бер, 2020 10:02
ukrprom2014 написав: Alfa_Bank написав:
ограничения только по доллару.
Отделение на пр.Победы евро не продает, а только на прием.
ukrprom2014, добрый день. Напишите адрес точнее, когда обращались, что сказали?
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Додано: Сер 18 бер, 2020 10:02
Alfa_Bank написав: mephala написав:
а как обновить мобайл прямо из приложения?
Из мобильного приложения не обновляется.
те кто привык 30 лет пользоваться компом как то дико выглядит что обновиться из приложения не возможно.
может ваши разрабы уважат и сделают эту возможность?
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Додано: Сер 18 бер, 2020 10:15
mephala написав: Alfa_Bank написав: mephala написав:
а как обновить мобайл прямо из приложения?
Из мобильного приложения не обновляется.
те кто привык 30 лет пользоваться компом как то дико выглядит что обновиться из приложения не возможно.
может ваши разрабы уважат и сделают эту возможность?
Вопрос на рассмотрение передам. Обещать не могу.
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Alfa_Bank
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