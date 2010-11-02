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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 бер, 2020 11:17
Alfa_Bank
доллары у меня возьмете по нормальному курсу - а то клиенты стонут? )
туж же без затрат на самолет, на инкассацию ... делаю вам скидку 10 коп. от курса ЧР - по 27,9 отдам ... берете?
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Додано: Сер 18 бер, 2020 11:19
mephala написав:
ОфПреду
В вайбере пришло - ваш персональный менеджер звоните
это из-за вируса или вообще персмена назначили?
пропустили?
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mephala
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Додано: Сер 18 бер, 2020 11:20
IMPRINTER написав:Alfa_Bank
доллары у меня возьмете по нормальному курсу - а то клиенты стонут? )
туж же без затрат на самолет, на инкассацию ... делаю вам скидку 10 коп. от курса ЧР - по 27,9 отдам ... берете?
Я передам ваше предложение руководству
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Alfa_Bank
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Додано: Сер 18 бер, 2020 11:22
mephala написав: mephala написав:
ОфПреду
В вайбере пришло - ваш персональный менеджер звоните
это из-за вируса или вообще персмена назначили?
пропустили?
Извините, пожалуйста, что не ответила. Вам назначили менеджера. Это не из-за вируса.
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Додано: Сер 18 бер, 2020 11:23
Вкладчик1234 написав:Alfa_Bank,
помимо "фантомных" операций, был ещё вопрос:
зачем банк покупает валюту, если он её не выдаёт? Куда он её девает? Похоже на "операции, в которых отсутствует очевидный экономический смысл"
Это социальная акция, вдруг у человека на хлеб грн. нет, только доллары.
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Додано: Сер 18 бер, 2020 11:24
IMPRINTER написав:
по 27,9 отдам ... берете?
Конечно возьмут, как отскок на 23 будет
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Додано: Сер 18 бер, 2020 11:44
Alfa_Bank
, а куда делось Назначение платежа в шаблонах в апликухе на ведроиде?
Нууу, Алка-геморройщица!
После седняшнего обновления просто очистились Назначения платежей во всех шаблонах
Это кто-то криворукий пытается так зафигачить возможность изменения шаблона при его использовании?! Так вы так ласково ему передайте, шо он сделал это неправильно, шо детки в 5м классе уже знают, шо с т.з. юзабельности интер-са нуна дать возможность пользователю МОДИФИЦИРОВАТЬ уже ранее созданный/проверенный шаблон, а НЕ заставлять клиента своими курдупЭльками заново вводить кучу текста.
Предлагаю лишить весь отдел смузи и мороженого до конца года
Верните Лёшика
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Сер 18 бер, 2020 11:45
Вкладчик1234 написав:Alfa_Bank,
помимо "фантомных" операций, был ещё вопрос:
зачем банк покупает валюту, если он её не выдаёт? Куда он её девает? Похоже на "операции, в которых отсутствует очевидный экономический смысл"
Ограничения касаются только наличного доллара. Они временны. Как только мы найдем решение данной проблемы и ситуация стабилизируется, наличные доллары будут выдаваться.
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Додано: Сер 18 бер, 2020 11:47
clientage написав:Alfa_Bank
, а куда делось Назначение платежа в шаблонах в апликухе на ведроиде?
Нууу, Алка-геморройщица!
После седняшнего обновления просто очистились Назначения платежей во всех шаблонах
Это кто-то криворукий пытается так зафигачить возможность изменения шаблона при его использовании?! Так вы так ласково ему передайте, шо он сделал это неправильно, шо детки в 5м классе уже знают, шо с т.з. юзабельности интер-са нуна дать возможность пользователю МОДИФИЦИРОВАТЬ уже ранее созданный/проверенный шаблон, а НЕ заставлять клиента своими курдупЭльками заново вводить кучу текста.
Предлагаю лишить весь отдел смузи и мороженого до конца года
Верните Лёшика
clientage, добрый день. Смотрим.
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Додано: Сер 18 бер, 2020 12:00
IMPRINTER написав:Alfa_Bank
доллары у меня возьмете по нормальному курсу - а то клиенты стонут? )
туж же без затрат на самолет, на инкассацию ... делаю вам скидку 10 коп. от курса ЧР - по 27,9 отдам ... берете?
Банк и так доллары не отдает. Зачем им платить больше?
Все удовлетворятся извинениями.
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