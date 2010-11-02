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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8294829582968297>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1021
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1021
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 11:17

Alfa_Bank

доллары у меня возьмете по нормальному курсу - а то клиенты стонут? )
туж же без затрат на самолет, на инкассацию ... делаю вам скидку 10 коп. от курса ЧР - по 27,9 отдам ... берете?
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 11:19

  mephala написав:ОфПреду
В вайбере пришло - ваш персональный менеджер звоните
это из-за вируса или вообще персмена назначили?

пропустили?
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 11:20

  IMPRINTER написав:Alfa_Bank

доллары у меня возьмете по нормальному курсу - а то клиенты стонут? )
туж же без затрат на самолет, на инкассацию ... делаю вам скидку 10 коп. от курса ЧР - по 27,9 отдам ... берете?

Я передам ваше предложение руководству :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 11:22

  mephala написав:
  mephala написав:ОфПреду
В вайбере пришло - ваш персональный менеджер звоните
это из-за вируса или вообще персмена назначили?

пропустили?

Извините, пожалуйста, что не ответила. Вам назначили менеджера. Это не из-за вируса.
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 11:23

  Вкладчик1234 написав:Alfa_Bank, помимо "фантомных" операций, был ещё вопрос:
зачем банк покупает валюту, если он её не выдаёт? Куда он её девает? Похоже на "операции, в которых отсутствует очевидный экономический смысл"

Это социальная акция, вдруг у человека на хлеб грн. нет, только доллары.
wig
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 11:24

Re: Альфа-Банк

  IMPRINTER написав:по 27,9 отдам ... берете?

Конечно возьмут, как отскок на 23 будет :)
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 11:44

Alfa_Bank, а куда делось Назначение платежа в шаблонах в апликухе на ведроиде?

Нууу, Алка-геморройщица! :evil:
После седняшнего обновления просто очистились Назначения платежей во всех шаблонах
Это кто-то криворукий пытается так зафигачить возможность изменения шаблона при его использовании?! Так вы так ласково ему передайте, шо он сделал это неправильно, шо детки в 5м классе уже знают, шо с т.з. юзабельности интер-са нуна дать возможность пользователю МОДИФИЦИРОВАТЬ уже ранее созданный/проверенный шаблон, а НЕ заставлять клиента своими курдупЭльками заново вводить кучу текста.

Предлагаю лишить весь отдел смузи и мороженого до конца года :evil:
Верните Лёшика :!: 8)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 11:45

  Вкладчик1234 написав:Alfa_Bank, помимо "фантомных" операций, был ещё вопрос:
зачем банк покупает валюту, если он её не выдаёт? Куда он её девает? Похоже на "операции, в которых отсутствует очевидный экономический смысл"

Ограничения касаются только наличного доллара. Они временны. Как только мы найдем решение данной проблемы и ситуация стабилизируется, наличные доллары будут выдаваться.
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 11:47

  clientage написав:Alfa_Bank, а куда делось Назначение платежа в шаблонах в апликухе на ведроиде?

Нууу, Алка-геморройщица! :evil:
После седняшнего обновления просто очистились Назначения платежей во всех шаблонах
Это кто-то криворукий пытается так зафигачить возможность изменения шаблона при его использовании?! Так вы так ласково ему передайте, шо он сделал это неправильно, шо детки в 5м классе уже знают, шо с т.з. юзабельности интер-са нуна дать возможность пользователю МОДИФИЦИРОВАТЬ уже ранее созданный/проверенный шаблон, а НЕ заставлять клиента своими курдупЭльками заново вводить кучу текста.

Предлагаю лишить весь отдел смузи и мороженого до конца года :evil:
Верните Лёшика :!: 8)

clientage, добрый день. Смотрим.
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 12:00

  IMPRINTER написав:Alfa_Bank

доллары у меня возьмете по нормальному курсу - а то клиенты стонут? )
туж же без затрат на самолет, на инкассацию ... делаю вам скидку 10 коп. от курса ЧР - по 27,9 отдам ... берете?

Банк и так доллары не отдает. Зачем им платить больше?
Все удовлетворятся извинениями.
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