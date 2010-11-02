Додано: Сер 18 бер, 2020 11:17

Alfa_Bank



доллары у меня возьмете по нормальному курсу - а то клиенты стонут? )

туж же без затрат на самолет, на инкассацию ... делаю вам скидку 10 коп. от курса ЧР - по 27,9 отдам ... берете?

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