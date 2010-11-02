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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8295829682978298>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1021
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1021
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 12:00

  Alfa_Bank написав:
  Вкладчик1234 написав:Alfa_Bank, помимо "фантомных" операций, был ещё вопрос:
зачем банк покупает валюту, если он её не выдаёт? Куда он её девает? Похоже на "операции, в которых отсутствует очевидный экономический смысл"

Ограничения касаются только наличного доллара. Они временны. Как только мы найдем решение данной проблемы и ситуация стабилизируется, наличные доллары будут выдаваться.

Вы не поняли вопрос :)
Зачем банк покупает наличные доллары, если он их потом не отдаёт, и не продаёт? Куда он их девает?

Или всё же наличные доллары аккумулируются, и выдаются "кому надо", - ведь никакого официального запрета на выдачу нет? :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 12:04

  Вкладчик1234 написав:
  Alfa_Bank написав:
  Вкладчик1234 написав:Alfa_Bank, помимо "фантомных" операций, был ещё вопрос:
зачем банк покупает валюту, если он её не выдаёт? Куда он её девает? Похоже на "операции, в которых отсутствует очевидный экономический смысл"

Ограничения касаются только наличного доллара. Они временны. Как только мы найдем решение данной проблемы и ситуация стабилизируется, наличные доллары будут выдаваться.

Вы не поняли вопрос :)
Зачем банк покупает наличные доллары, если он их потом не отдаёт, и не продаёт? Куда он их девает?

Или всё же наличные доллары аккумулируются, и выдаются "кому надо", - ведь никакого официального запрета на выдачу нет? :)

Вопрос понятен, но другого ответа дать не могу :roll:
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 12:13

  Alfa_Bank написав:
  Вкладчик1234 написав:Alfa_Bank, помимо "фантомных" операций, был ещё вопрос:
зачем банк покупает валюту, если он её не выдаёт? Куда он её девает? Похоже на "операции, в которых отсутствует очевидный экономический смысл"

Ограничения касаются только наличного доллара. Они временны. Как только мы найдем решение данной проблемы и ситуация стабилизируется, наличные доллары будут выдаваться.

Уважаемый представитель! Вы конечно можете проигнорировать мой совет, но по моему скромному убеждению уж лучше не отвечать и не комментировать вопросы там где Альфа-банк "изначально и глубинно не прав". Большинство из форумчан Вас очень уважает, поэтому честно говоря больно видеть, когда Вам приходится вместо логичных вещей, вместо прямых ответов на простые вопросы писать извините "отмазки". Понятно что Вы из этических соображений не можете написать правду, которая на сегодня выглядит так: "Да наше руководство приняло решение но только не об "ограничениях" а о прямых НАРУШЕНИЯХ прав клиентов банка, предусмотренных договорами и нормативкой НБУ. Да наш банк поступает не честно - он принимает, но не выдает доллары. Логического объяснения этому процессу дать невозможно. Да наш банк никак не собирается компенсировать клиентам банка их не исполненные требования по выдаче им средств в валюте, никаких пеней или других санкций банк платить не собирается и не будет. Да наш банк пытается в данных условиях еще и немного заработать на клиентах дополнительный доход предлагая выкупить у них безналичную валюту по заниженному курсу". Все это объективная реальность, которую большинство из Ваших клиентов понимает.
Но в этой ситуации - Вы как самый замечательный представитель форума, пожалуйста, не теряйте Ваше лицо. Не можете признать неправоту банка - лучше просто не комментируйте, чем отвечать на вопрос "зачем банк покупает валюту если ее не выдает?" этой мантрой об якобы "ограничениях".
ЗЫ. Данное мое сообщение тоже пожалуй лучше не комментировать. Из этических соображений :roll:
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 12:18

  Alfa_Bank написав:Вопрос понятен, но другого ответа дать не могу

Вопросов больше нет :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 12:20

  Вкладчик1234 написав:Вы не поняли вопрос :)
Зачем банк покупает наличные доллары, если он их потом не отдаёт, и не продаёт? Куда он их девает?

Или всё же наличные доллары аккумулируются, и выдаются "кому надо", - ведь никакого официального запрета на выдачу нет? :)

Думаю, что после всех подобных выкрутасов столько отделений банку и не потребуется, можно будет временно закрытые перевести в постоянно закрытые, т.к. у части клиентов скорректируется самоуважение к себе и как следствие возможность свободно распоряжаться своей личной собственностью. И если бы не выручалочка - оф. представитель, на ветке уже давно был бы штиль, со всеми вытекающими, но и статус представителя сейчас к сожалению уже потерялся за алчностью банка.
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 12:31

  Вкладчик1234 написав:
  Alfa_Bank написав:
  Вкладчик1234 написав:Alfa_Bank, помимо "фантомных" операций, был ещё вопрос:
зачем банк покупает валюту, если он её не выдаёт? Куда он её девает? Похоже на "операции, в которых отсутствует очевидный экономический смысл"

Ограничения касаются только наличного доллара. Они временны. Как только мы найдем решение данной проблемы и ситуация стабилизируется, наличные доллары будут выдаваться.

Вы не поняли вопрос :)
Зачем банк покупает наличные доллары, если он их потом не отдаёт, и не продаёт? Куда он их девает?

Или всё же наличные доллары аккумулируются, и выдаются "кому надо", - ведь никакого официального запрета на выдачу нет? :)

Шо вы таки такой наивный)))
У руководства отделений зарплата небольшая, такая что любой альтруизм убьет - особенно когда телефон срывают толпа менял, готовых за порядочный откат выгрести весь доступный налик из кассы :wink:
escobar
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 12:33

  Alfa_Bank написав:
  Вкладчик1234 написав:Alfa_Bank, помимо "фантомных" операций, был ещё вопрос:
зачем банк покупает валюту, если он её не выдаёт? Куда он её девает? Похоже на "операции, в которых отсутствует очевидный экономический смысл"

Ограничения касаются только наличного доллара. Они временны. Как только мы найдем решение данной проблемы и ситуация стабилизируется, наличные доллары будут выдаваться.


Ищут грибы в лесу.
Возможно банк лучше других знает действующее законодательство и таки сообщит нам норму, которая позволяет прекратить выдачу долларов, даже если таковые есть в кассе банка.
И вот это вот "ситуация стабилизируется". Где стабилизец должен наступить - в Вашем банке, в Украине, в мире?
smut
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 12:34

  Вкладчик1234 написав:
  Alfa_Bank написав:
  Вкладчик1234 написав:Alfa_Bank, помимо "фантомных" операций, был ещё вопрос:
зачем банк покупает валюту, если он её не выдаёт? Куда он её девает? Похоже на "операции, в которых отсутствует очевидный экономический смысл"

Ограничения касаются только наличного доллара. Они временны. Как только мы найдем решение данной проблемы и ситуация стабилизируется, наличные доллары будут выдаваться.

Вы не поняли вопрос :)
Зачем банк покупает наличные доллары, если он их потом не отдаёт, и не продаёт? Куда он их девает?

Или всё же наличные доллары аккумулируются, и выдаются "кому надо", - ведь никакого официального запрета на выдачу нет? :)

Если отделения закрыты, то как банк скупает наличный бакс? Вроде ж полностью ушли в онлайн?
Да и вообще, по тому курсу, что был в последнее время вряд ли желающих было много..
EvgCapp
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 12:38

  smut написав:И вот это вот "ситуация стабилизируется". Где стабилизец должен наступить - в Вашем банке, в Украине, в мире?

Когда исчезнет финансовая выгодна банку крысить валютный налик, тогда и появится.
Ну или пока временные меры не перерастут во временную администрацию))

А пока, кто не успел вытащить кеш - тот опоздал бухыхыхы))))


Короч перестаньте мучать офф преда глупыми вопросами.

Лучше с кассиршами в отделениях перезнакомтесь)
escobar
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 12:44

Нет пока желающих требовать учитывать невыданные баксы на "Счете невыполненных обязательств банка" 9806 (или как там его) ? :)

Имхо, тогда окажется, что и запрета нет, и короны нет :)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
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