Додано: Сер 18 бер, 2020 12:13

Alfa_Bank написав: Вкладчик1234 написав: Alfa_Bank, помимо "фантомных" операций, был ещё вопрос:

зачем банк покупает валюту, если он её не выдаёт? Куда он её девает? Похоже на "операции, в которых отсутствует очевидный экономический смысл" помимо "фантомных" операций, был ещё вопрос:зачем банк покупает валюту, если он её не выдаёт? Куда он её девает? Похоже на "операции, в которых отсутствует очевидный экономический смысл"

Ограничения касаются только наличного доллара. Они временны. Как только мы найдем решение данной проблемы и ситуация стабилизируется, наличные доллары будут выдаваться. Ограничения касаются только наличного доллара. Они временны. Как только мы найдем решение данной проблемы и ситуация стабилизируется, наличные доллары будут выдаваться.

Уважаемый представитель! Вы конечно можете проигнорировать мой совет, но по моему скромному убеждению уж лучше не отвечать и не комментировать вопросы там где Альфа-банк "изначально и глубинно не прав". Большинство из форумчан Вас очень уважает, поэтому честно говоря больно видеть, когда Вам приходится вместо логичных вещей, вместо прямых ответов на простые вопросы писать извините "отмазки". Понятно что Вы из этических соображений не можете написать правду, которая на сегодня выглядит так: "Да наше руководство приняло решение но только не об "ограничениях" а о прямых НАРУШЕНИЯХ прав клиентов банка, предусмотренных договорами и нормативкой НБУ. Да наш банк поступает не честно - он принимает, но не выдает доллары. Логического объяснения этому процессу дать невозможно. Да наш банк никак не собирается компенсировать клиентам банка их не исполненные требования по выдаче им средств в валюте, никаких пеней или других санкций банк платить не собирается и не будет. Да наш банк пытается в данных условиях еще и немного заработать на клиентах дополнительный доход предлагая выкупить у них безналичную валюту по заниженному курсу". Все это объективная реальность, которую большинство из Ваших клиентов понимает.Но в этой ситуации - Вы как самый замечательный представитель форума, пожалуйста, не теряйте Ваше лицо. Не можете признать неправоту банка - лучше просто не комментируйте, чем отвечать на вопрос "зачем банк покупает валюту если ее не выдает?" этой мантрой об якобы "ограничениях".ЗЫ. Данное мое сообщение тоже пожалуй лучше не комментировать. Из этических соображений