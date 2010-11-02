Вкладчик1234 написав:Нет пока желающих требовать учитывать невыданные баксы на "Счете невыполненных обязательств банка" 9806 (или как там его) ?
9806 А Документи фізичних осіб/до рахунків фізичних осіб, що не виконані банком у встановлений законодавством України строк
Призначення рахунку: облік документів фізичних осіб/до рахунків фізичних осіб, що не виконані банком у встановлений законодавством України строк. За дебетом рахунку проводяться суми документів не виконаних банком у встановлений законодавством України строк. За кредитом рахунку проводяться суми списання виконаних або повернених документів
Да этот счет (и подобные 9804, 9807) очень не любят главные бухгалтера головных банков. Поэтому головной банк скорее всего не даст полномочий на открытие такого счета на балансе филиала (где они еще остались) и уж тем более в ведомости всяких отделений и прочих мелких структурных подразделений. И выкручивайтесь на местах как хотите ;(
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Именно в критических ситуациях лучше всего проявляются как положительные, так и отрицательные качества. Алла себя показала во всей красе, прямо первой расписалась в своей овнистости, крысятничестве и наплевательском отношении к клиентам. Не забудем, не простим
Вкладчик1234 написав:Нет пока желающих требовать учитывать невыданные баксы на "Счете невыполненных обязательств банка" 9806 (или как там его) ?
9806 А Документи фізичних осіб/до рахунків фізичних осіб, що не виконані банком у встановлений законодавством України строк
Призначення рахунку: облік документів фізичних осіб/до рахунків фізичних осіб, що не виконані банком у встановлений законодавством України строк. За дебетом рахунку проводяться суми документів не виконаних банком у встановлений законодавством України строк. За кредитом рахунку проводяться суми списання виконаних або повернених документів
Да этот счет (и подобные 9804, 9807) очень не любят главные бухгалтера головных банков. Поэтому головной банк скорее всего не даст полномочий на открытие такого счета на балансе филиала (где они еще остались) и уж тем более в ведомости всяких отделений и прочих мелких структурных подразделений. И выкручивайтесь на местах как хотите ;(
Есть один способ избежать выполнения этого требования
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
mustbe написав:Именно в критических ситуациях лучше всего проявляются как положительные, так и отрицательные качества. Алла себя показала во всей красе, прямо первой расписалась в своей овнистости, крысятничестве и наплевательском отношении к клиентам. Не забудем, не простим
Для адекватных форумчан такое скотское поведение альфы это давно секрет полишинеля. Но судя по многочисленным гневным комментариям, такое прощается и забывается регулярно
mustbe написав:Именно в критических ситуациях лучше всего проявляются как положительные, так и отрицательные качества. Алла себя показала во всей красе, прямо первой расписалась в своей овнистости, крысятничестве и наплевательском отношении к клиентам. Не забудем, не простим
Присоединяюсь. Волей случая у меня на Альфе зарплатный проект и долларовая карта подвязана к нему. После данного инцедента в корне пресмотрю сотрудничество с банком.