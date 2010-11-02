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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8295829682978298

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1021
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1021
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 13:09

  Вкладчик1234 написав:Нет пока желающих требовать учитывать невыданные баксы на "Счете невыполненных обязательств банка" 9806 (или как там его) ? :)

9806 А Документи фізичних осіб/до рахунків фізичних осіб, що не виконані банком у встановлений законодавством України строк

Призначення рахунку: облік документів фізичних осіб/до рахунків фізичних осіб, що не виконані банком у встановлений законодавством України строк.
За дебетом рахунку проводяться суми документів не виконаних банком у встановлений законодавством України строк.
За кредитом рахунку проводяться суми списання виконаних або повернених документів

Да этот счет (и подобные 9804, 9807) очень не любят главные бухгалтера головных банков. Поэтому головной банк скорее всего не даст полномочий на открытие такого счета на балансе филиала (где они еще остались) и уж тем более в ведомости всяких отделений и прочих мелких структурных подразделений. И выкручивайтесь на местах как хотите ;(
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Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 13:17

Именно в критических ситуациях лучше всего проявляются как положительные, так и отрицательные качества.
Алла себя показала во всей красе, прямо первой расписалась в своей овнистости, крысятничестве и наплевательском отношении к клиентам.
Не забудем, не простим
mustbe
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 13:17

  Flamingo написав:
  Вкладчик1234 написав:Нет пока желающих требовать учитывать невыданные баксы на "Счете невыполненных обязательств банка" 9806 (или как там его) ? :)

9806 А Документи фізичних осіб/до рахунків фізичних осіб, що не виконані банком у встановлений законодавством України строк

Призначення рахунку: облік документів фізичних осіб/до рахунків фізичних осіб, що не виконані банком у встановлений законодавством України строк.
За дебетом рахунку проводяться суми документів не виконаних банком у встановлений законодавством України строк.
За кредитом рахунку проводяться суми списання виконаних або повернених документів

Да этот счет (и подобные 9804, 9807) очень не любят главные бухгалтера головных банков. Поэтому головной банк скорее всего не даст полномочий на открытие такого счета на балансе филиала (где они еще остались) и уж тем более в ведомости всяких отделений и прочих мелких структурных подразделений. И выкручивайтесь на местах как хотите ;(

Есть один способ избежать выполнения этого требования ;)
Когда ты не платишь налоги - где-то плачет маленький ребёнок чиновника, которому не хватает на новый бентли и кокаин
Вкладчик1234
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 13:21

  mustbe написав:Именно в критических ситуациях лучше всего проявляются как положительные, так и отрицательные качества.
Алла себя показала во всей красе, прямо первой расписалась в своей овнистости, крысятничестве и наплевательском отношении к клиентам.
Не забудем, не простим

Для адекватных форумчан такое скотское поведение альфы это давно секрет полишинеля.
Но судя по многочисленным гневным комментариям, такое прощается и забывается регулярно
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 13:21

Re: Альфа-Банк

  mustbe написав:Не забудем, не простим

Ага. Аллюсик, так де шаровой свифт? Я с Валей уже договорился, а Алке буду платить 20грн/мес абонки... наверное, а мож таки куплю десяток яиц по одному :P :P

Alfa_Bank, см. https://alfabank.ua/ru/private-persons/ ... fers/swift
а Свифт у вас тока с текущего отправляется или с карточного текущего тоже мона?
Комисс 1%, а мона таки нашару?... ну из-за неприлета самолёта :lol:

ПС. Кстати, "Рассчёты с IBAN" не так пишется :wink: См. вкладку Платежи и переводы на гл. странице
Востаннє редагувалось clientage в Сер 18 бер, 2020 13:31, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 13:30

Re: Альфа-Банк

clientage, в АТБ ввели ограничения на продажу количества товара в одни руки. Защита от спекулянтов. Глядишь и другие магазины подтянуться.
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MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 13:31

  mustbe написав:Именно в критических ситуациях лучше всего проявляются как положительные, так и отрицательные качества.
Алла себя показала во всей красе, прямо первой расписалась в своей овнистости, крысятничестве и наплевательском отношении к клиентам.
Не забудем, не простим

Присоединяюсь. Волей случая у меня на Альфе зарплатный проект и долларовая карта подвязана к нему. После данного инцедента в корне пресмотрю сотрудничество с банком.
Spartanets
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