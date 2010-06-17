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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8296829782988299

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1021
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1021
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 13:39

  Stringer написав:Но судя по многочисленным гневным комментариям, такое прощается и забывается регулярно

в точку!
в этот раз будет точно так же.
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 13:46

  clientage написав:
  MASolomko написав:clientage, в АТБ ввели ограничения на продажу количества товара в одни руки. Защита от спекулянтов. Глядишь и другие магазины подтянуться.

Ну я в Сільпо тарюсь последний год, а вот Новус вааще начал бонусы на бесплатную доставку раздавать.
Да у меня полюбэ на даче всегда есть по мешку сахару, муки, гречки, картошки, пару ящиков разных консервов, щас уже зелень полезла в тепличке (тёща старается). Вот думаю на месяцок туда мотануть -- проведать грушу любимую :lol:
Правда тока Интертелеком там пашет :(


Есть же мобильный интернет,раздаешь его на ноут и красота можно жить ,а с мешком картохи,муки и гречки так вообще )), еще несколько бутылочек вискаря и месяц на даче пролетит незаметно. :D
Ruslan2453
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 13:50

  Ruslan2453 написав: Есть же мобильный интернет,раздаешь его на ноут и красота можно жить ,а с мешком картохи,муки и гречки так вообще )), еще несколько бутылочек вискаря и месяц на даче пролетит незаметно. :D

3G уже в Горенке под Киевом почти не работает, CDMA от Интертелекома чуток лучше себя ведет (10грн/дн). Ну то такэ, ща картоха главнее выходит :(
А с вискарем нескладуха, бо на даче тёща командует, она ток лопату или грабли всучить может :(
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 13:53

Re: Альфа-Банк

  clientage написав:3G уже в Горенке под Киевом почти не работает, CDMA от Интертелекома чуток лучше себя

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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 13:56

  clientage написав:
  Ruslan2453 написав: Есть же мобильный интернет,раздаешь его на ноут и красота можно жить ,а с мешком картохи,муки и гречки так вообще )), еще несколько бутылочек вискаря и месяц на даче пролетит незаметно. :D

3G уже в Горенке под Киевом почти не работает, CDMA от Интертелекома чуток лучше себя ведет (10грн/дн). Ну то такэ, ща картоха главнее выходит :(
А с вискарем нескладуха, бо на даче тёща командует, она ток лопату или грабли всучить может :(

Для лопаты пожалуй ещё рановато
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 14:05

  Stringer написав:
  clientage написав:
  Ruslan2453 написав: Есть же мобильный интернет,раздаешь его на ноут и красота можно жить ,а с мешком картохи,муки и гречки так вообще )), еще несколько бутылочек вискаря и месяц на даче пролетит незаметно. :D

3G уже в Горенке под Киевом почти не работает, CDMA от Интертелекома чуток лучше себя ведет (10грн/дн). Ну то такэ, ща картоха главнее выходит :(
А с вискарем нескладуха, бо на даче тёща командует, она ток лопату или грабли всучить может :(

Для лопаты пожалуй ещё рановато

Вот я тоже эту тему прохавал, типа до майских мона перекантоваться :lol:
Дровишки ток нужны, куба два
ну и банки свои деть никуда не смогу, т.е. инет нормальный нуна. Дето там Датаком кабель тянул, ищу подходы :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 14:40

Re: Альфа-Банк

  MASolomko написав:в АТБ ввели ограничения на продажу количества товара в одни руки. Защита от спекулянтов


В АТБі і раніше було не більше 6 акційних пропозицій в одні руки, чи це ще щось?
Сьогодні їх сайти видає:
Увага!
Через об’єктивні причини анонсування акційних пропозицій на сайті, в моб. додатку та е-mail – повідомленнях, здійснюватися не буде. Акційні пропозиції за їх наявності будуть виділені спеціальними цінниками в магазинах мережі. https://www.atbmarket.com/hot/akcii/economy/

Знайшов - жорстко всього 12 пива в одні руки:
Зображення

якщо надовго на дачу, то можна і місячні пакети інтертелекому підключити.
Щодо дій альфа банку, то мені залишається тільки розслабитись чуть не на 2 роки, бо маю 3 річний депо в доларах на +8к$, ще десь і радів, що зафіксував ставку. І ще трохи, щоб безплатну платину по літньому курсу мати.
Але висновки вже зробив.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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