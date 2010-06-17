MASolomko написав:clientage, в АТБ ввели ограничения на продажу количества товара в одни руки. Защита от спекулянтов. Глядишь и другие магазины подтянуться.
Ну я в Сільпо тарюсь последний год, а вот Новус вааще начал бонусы на бесплатную доставку раздавать. Да у меня полюбэ на даче всегда есть по мешку сахару, муки, гречки, картошки, пару ящиков разных консервов, щас уже зелень полезла в тепличке (тёща старается). Вот думаю на месяцок туда мотануть -- проведать грушу любимую Правда тока Интертелеком там пашет
Есть же мобильный интернет,раздаешь его на ноут и красота можно жить ,а с мешком картохи,муки и гречки так вообще )), еще несколько бутылочек вискаря и месяц на даче пролетит незаметно.
Ruslan2453 написав: Есть же мобильный интернет,раздаешь его на ноут и красота можно жить ,а с мешком картохи,муки и гречки так вообще )), еще несколько бутылочек вискаря и месяц на даче пролетит незаметно.
3G уже в Горенке под Киевом почти не работает, CDMA от Интертелекома чуток лучше себя ведет (10грн/дн). Ну то такэ, ща картоха главнее выходит А с вискарем нескладуха, бо на даче тёща командует, она ток лопату или грабли всучить может
Ruslan2453 написав: Есть же мобильный интернет,раздаешь его на ноут и красота можно жить ,а с мешком картохи,муки и гречки так вообще )), еще несколько бутылочек вискаря и месяц на даче пролетит незаметно.
3G уже в Горенке под Киевом почти не работает, CDMA от Интертелекома чуток лучше себя ведет (10грн/дн). Ну то такэ, ща картоха главнее выходит А с вискарем нескладуха, бо на даче тёща командует, она ток лопату или грабли всучить может
Ruslan2453 написав: Есть же мобильный интернет,раздаешь его на ноут и красота можно жить ,а с мешком картохи,муки и гречки так вообще )), еще несколько бутылочек вискаря и месяц на даче пролетит незаметно.
3G уже в Горенке под Киевом почти не работает, CDMA от Интертелекома чуток лучше себя ведет (10грн/дн). Ну то такэ, ща картоха главнее выходит А с вискарем нескладуха, бо на даче тёща командует, она ток лопату или грабли всучить может
Для лопаты пожалуй ещё рановато
Вот я тоже эту тему прохавал, типа до майских мона перекантоваться Дровишки ток нужны, куба два ну и банки свои деть никуда не смогу, т.е. инет нормальный нуна. Дето там Датаком кабель тянул, ищу подходы
MASolomko написав:в АТБ ввели ограничения на продажу количества товара в одни руки. Защита от спекулянтов
В АТБі і раніше було не більше 6 акційних пропозицій в одні руки, чи це ще щось? Сьогодні їх сайти видає:
Увага! Через об’єктивні причини анонсування акційних пропозицій на сайті, в моб. додатку та е-mail – повідомленнях, здійснюватися не буде. Акційні пропозиції за їх наявності будуть виділені спеціальними цінниками в магазинах мережі. https://www.atbmarket.com/hot/akcii/economy/
Знайшов - жорстко всього 12 пива в одні руки:
якщо надовго на дачу, то можна і місячні пакети інтертелекому підключити. Щодо дій альфа банку, то мені залишається тільки розслабитись чуть не на 2 роки, бо маю 3 річний депо в доларах на +8к$, ще десь і радів, що зафіксував ставку. І ще трохи, щоб безплатну платину по літньому курсу мати. Але висновки вже зробив.