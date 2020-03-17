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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8297829882998300

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1021
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1021
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 15:17

  Ой+ написав:Але висновки вже зробив.

а если на чистоту?
через 2 года, когда депо под 6% закончится, и вам предложат, к примеру, 4% на 18 мес., сделанные сегодня выводы приведут к выносу средств? или будем посмотреть?
Мы с пониманием относимся к вашему непо­ниманию.
Yuri_T
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 15:25

  omb написав:Люсибура алла предлагает успокоиться, а потом на свежую голову принять решение по валюте :)

Ну так хай даст хотя бы на опохмел, моих же денег даст
А то ток пинком под зад послала для успокоения то :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 15:54

Re: Альфа-Банк

Руководству Альфы на заметку, как поступают конкуренты в той же ситуации:

  AmberIT написав:Горячая линия Моно подтвердила "временный" характер отказа выдачи депозитов по всей группе ТАС, и в качестве компенсации предложила бесплатный SWIFT-перевод на любой другой счет в украинском банке, либо дожидаться "нормализации" ситуации.


другое дело хз где свифтовать, если везде проблемы с выдачей бакса
Arien
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 16:00

  Arien написав:Руководству Альфы на заметку, как поступают конкуренты в той же ситуации:

  AmberIT написав:Горячая линия Моно подтвердила "временный" характер отказа выдачи депозитов по всей группе ТАС, и в качестве компенсации предложила бесплатный SWIFT-перевод на любой другой счет в украинском банке, либо дожидаться "нормализации" ситуации.


другое дело хз где свифтовать, если везде проблемы с выдачей бакса

Причем у Мони Свифт лупится прям из апликухи
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 16:07

  clientage написав:
  omb написав:Люсибура алла предлагает успокоиться, а потом на свежую голову принять решение по валюте :)

Ну так хай даст хотя бы на опохмел, моих же денег даст
А то ток пинком под зад послала для успокоения то :mrgreen:
на фб алка выложила новость, что сделала прямую ковертацию бакс/евро, наконверть на опохмел :) и в магаз :)
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  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
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Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 16:11

Re: Альфа-Банк

omb написав:на фб алка выложила новость, что сделала прямую ковертацию бакс/евро, наконверть на опохмел :) и в магаз :)

Ще 11.03 з'явилася така можливість в додатку.
Востаннє редагувалось stryzhko в Сер 18 бер, 2020 16:11, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 16:11

  omb написав:
  clientage написав:
  omb написав:Люсибура алла предлагает успокоиться, а потом на свежую голову принять решение по валюте :)

Ну так хай даст хотя бы на опохмел, моих же денег даст
А то ток пинком под зад послала для успокоения то :mrgreen:
на фб алка віложжила новость, что сделала прямую ковертацию бакс/евро, наконверть на опохмел :) и в магаз :)

Да я вот уже задумался об этом
Вот при оплате валютной картой Алка удерживает 1% за конвер-ю и это при её грабительском курсе на сёдня.
Выходит, шо нуна в апликухе конвертнуться в евро и еще сгонять в отд-е за соткой на опохмел... так и протрезветь мона на полпути :roll:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 16:20

  Stringer написав:
  mustbe написав:Именно в критических ситуациях лучше всего проявляются как положительные, так и отрицательные качества.
Алла себя показала во всей красе, прямо первой расписалась в своей овнистости, крысятничестве и наплевательском отношении к клиентам.
Не забудем, не простим

Для адекватных форумчан такое скотское поведение альфы это давно секрет полишинеля.
Но судя по многочисленным гневным комментариям, такое прощается и забывается регулярно

А для чего вам сейчас так нужен наличный доллар :roll:
Что-ли в качестве маски использовать или туалетной бумаги 8)
Или может с баксовыми пачками за границу рвануть :idea:
Так загребут ведь на карантин вместе с баксами, если не тут, то там. А за время карантина баксы могут и испариться, не пережив воздействия Коронавируса.

Добрый день!
Alfa_Bank, после того, как страсти улягутся, да воздастся страждующим по бумаге

Зображення

предлагаю упразднить долларово-евровые текущие / карточные счета, оставив только срочные вклады в валюте, в том числе с возможностью открытия за гривну с последующим автоматическим размещением на срок от 3 до 36 месяцев через Online-операции. А по окончанию срока действия депозита, если вкладчик в течение 5 банковских дней не переоформит или заберет свой вклад, сделать автоматическую пролонгацию на тот же срок под действующую процентную ставку.

Бо очень много рисков, которые заблаговременно нельзя просчитать, а потом и неприятностей с долларовыми пассивами-активами. Так, в 2008-м году попали валютные заемщики, - банкам убытки миллиардные, в 2014-м эстафету подхватили депозитчики, чьи валютные вклады вследствие девала вылезли за фонд в обанкротившихся банках. Ну и сейчас опять проблемы с валютой...

А взамен сделать конвертацию по гривневым картам по курсам платежных систем без взимания дополнительных комиссий за конвертацию по операциям, например, до $100 в сутки, чтобы избежать спекуляций.
Так, на сегодня курс конвертации по гривневым картам VISA составляет:
1 United States Dollar = 27.0310000000 Ukranian Hryvnia
https://www.visa.com.ua/ru_UA/support/c ... 0%B8%D0%B8
Востаннє редагувалось Аlександр в Сер 18 бер, 2020 16:26, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 16:26

  Аlександр написав:
  Stringer написав:
  mustbe написав:Именно в критических ситуациях лучше всего проявляются как положительные, так и отрицательные качества.
Алла себя показала во всей красе, прямо первой расписалась в своей овнистости, крысятничестве и наплевательском отношении к клиентам.
Не забудем, не простим

Для адекватных форумчан такое скотское поведение альфы это давно секрет полишинеля.
Но судя по многочисленным гневным комментариям, такое прощается и забывается регулярно

А для чего вам сейчас так нужен наличный доллар :roll:
Что-ли в качестве маски использовать или туалетной бумаги 8)
Или может с баксовыми пачками за границу рвануть :idea:
Так загребут ведь на карантин вместе с баксами, если не тут, то там. А за время карантина баксы могут и испариться, не пережив воздействия Коронавируса.

Добрый день!
Alfa_Bank, после того, как страсти улягутся, да воздастся страждующим по бумаге

Зображення

предлагаю упразднить долларово-евровые текущие / карточные счета, оставив только срочные вклады в валюте, в том числе с возможностью открытия за гривну с последующим автоматическим размещением на срок от 3 до 36 месяцев через Online-операции. А по окончанию срока действия депозита, если вкладчик в течение 5 банковских дней не переоформит или заберет свой вклад, сделать автоматическую пролонгацию на тот же срок под действующую процентную ставку.

Бо очень много рисков, которые заблаговременно нельзя просчитать, а потом и неприятностей с долларовыми пассивами-активами. Так, в 2008-м году попали валютные заемщики, - банкам убытки миллиардные, в 2014-м эстафету подхватили депозитчики, чьи валютные вклады вследствие девала вылезли за фонд в обанкротившихся банках. Ну и сейчас опять проблемы с валютой...

А взамен сделать конвертацию по гривневым картам по курсам платежных систем без взимания дополнительных комиссий за конвертацию по операциям, например, до $100 в сутки, чтобы избежать спекуляций.
Так, на сегодня курс конвертации по картам VISA составляет:
1 United States Dollar = 27.0310000000 Ukranian Hryvnia
https://www.visa.com.ua/ru_UA/support/c ... 0%B8%D0%B8

Аlександр, добрый день. Спасибо за предложение.
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