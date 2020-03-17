Руководству Альфы на заметку, как поступают конкуренты в той же ситуации:
AmberIT написав:Горячая линия Моно подтвердила "временный" характер отказа выдачи депозитов по всей группе ТАС, и в качестве компенсации предложила бесплатный SWIFT-перевод на любой другой счет в украинском банке, либо дожидаться "нормализации" ситуации.
другое дело хз где свифтовать, если везде проблемы с выдачей бакса
Arien написав:Руководству Альфы на заметку, как поступают конкуренты в той же ситуации:
AmberIT написав:Горячая линия Моно подтвердила "временный" характер отказа выдачи депозитов по всей группе ТАС, и в качестве компенсации предложила бесплатный SWIFT-перевод на любой другой счет в украинском банке, либо дожидаться "нормализации" ситуации.
другое дело хз где свифтовать, если везде проблемы с выдачей бакса
omb написав:Люсибура алла предлагает успокоиться, а потом на свежую голову принять решение по валюте
Ну так хай даст хотя бы на опохмел, моих же денег даст А то ток пинком под зад послала для успокоения то
на фб алка віложжила новость, что сделала прямую ковертацию бакс/евро, наконверть на опохмел и в магаз
Да я вот уже задумался об этом Вот при оплате валютной картой Алка удерживает 1% за конвер-ю и это при её грабительском курсе на сёдня. Выходит, шо нуна в апликухе конвертнуться в евро и еще сгонять в отд-е за соткой на опохмел... так и протрезветь мона на полпути
mustbe написав:Именно в критических ситуациях лучше всего проявляются как положительные, так и отрицательные качества. Алла себя показала во всей красе, прямо первой расписалась в своей овнистости, крысятничестве и наплевательском отношении к клиентам. Не забудем, не простим
Для адекватных форумчан такое скотское поведение альфы это давно секрет полишинеля. Но судя по многочисленным гневным комментариям, такое прощается и забывается регулярно
А для чего вам сейчас так нужен наличный доллар Что-ли в качестве маски использовать или туалетной бумаги Или может с баксовыми пачками за границу рвануть Так загребут ведь на карантин вместе с баксами, если не тут, то там. А за время карантина баксы могут и испариться, не пережив воздействия Коронавируса.
Добрый день! Alfa_Bank, после того, как страсти улягутся, да воздастся страждующим по бумаге
предлагаю упразднить долларово-евровые текущие / карточные счета, оставив только срочные вклады в валюте, в том числе с возможностью открытия за гривну с последующим автоматическим размещением на срок от 3 до 36 месяцев через Online-операции. А по окончанию срока действия депозита, если вкладчик в течение 5 банковских дней не переоформит или заберет свой вклад, сделать автоматическую пролонгацию на тот же срок под действующую процентную ставку.
Бо очень много рисков, которые заблаговременно нельзя просчитать, а потом и неприятностей с долларовыми пассивами-активами. Так, в 2008-м году попали валютные заемщики, - банкам убытки миллиардные, в 2014-м эстафету подхватили депозитчики, чьи валютные вклады вследствие девала вылезли за фонд в обанкротившихся банках. Ну и сейчас опять проблемы с валютой...
А взамен сделать конвертацию по гривневым картам по курсам платежных систем без взимания дополнительных комиссий за конвертацию по операциям, например, до $100 в сутки, чтобы избежать спекуляций. Так, на сегодня курс конвертации по гривневым картам VISA составляет: 1 United States Dollar = 27.0310000000 Ukranian Hryvnia https://www.visa.com.ua/ru_UA/support/c ... 0%B8%D0%B8
Востаннє редагувалось Аlександр в Сер 18 бер, 2020 16:26, всього редагувалось 1 раз.
mustbe написав:Именно в критических ситуациях лучше всего проявляются как положительные, так и отрицательные качества. Алла себя показала во всей красе, прямо первой расписалась в своей овнистости, крысятничестве и наплевательском отношении к клиентам. Не забудем, не простим
Для адекватных форумчан такое скотское поведение альфы это давно секрет полишинеля. Но судя по многочисленным гневным комментариям, такое прощается и забывается регулярно
А для чего вам сейчас так нужен наличный доллар Что-ли в качестве маски использовать или туалетной бумаги Или может с баксовыми пачками за границу рвануть Так загребут ведь на карантин вместе с баксами, если не тут, то там. А за время карантина баксы могут и испариться, не пережив воздействия Коронавируса.
Добрый день! Alfa_Bank, после того, как страсти улягутся, да воздастся страждующим по бумаге
предлагаю упразднить долларово-евровые текущие / карточные счета, оставив только срочные вклады в валюте, в том числе с возможностью открытия за гривну с последующим автоматическим размещением на срок от 3 до 36 месяцев через Online-операции. А по окончанию срока действия депозита, если вкладчик в течение 5 банковских дней не переоформит или заберет свой вклад, сделать автоматическую пролонгацию на тот же срок под действующую процентную ставку.
Бо очень много рисков, которые заблаговременно нельзя просчитать, а потом и неприятностей с долларовыми пассивами-активами. Так, в 2008-м году попали валютные заемщики, - банкам убытки миллиардные, в 2014-м эстафету подхватили депозитчики, чьи валютные вклады вследствие девала вылезли за фонд в обанкротившихся банках. Ну и сейчас опять проблемы с валютой...
А взамен сделать конвертацию по гривневым картам по курсам платежных систем без взимания дополнительных комиссий за конвертацию по операциям, например, до $100 в сутки, чтобы избежать спекуляций. Так, на сегодня курс конвертации по картам VISA составляет: 1 United States Dollar = 27.0310000000 Ukranian Hryvnia https://www.visa.com.ua/ru_UA/support/c ... 0%B8%D0%B8