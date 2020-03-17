Додано: Сер 18 бер, 2020 16:20

Stringer написав: mustbe написав: Именно в критических ситуациях лучше всего проявляются как положительные, так и отрицательные качества.

Алла себя показала во всей красе, прямо первой расписалась в своей овнистости, крысятничестве и наплевательском отношении к клиентам.

Не забудем, не простим Именно в критических ситуациях лучше всего проявляются как положительные, так и отрицательные качества.Алла себя показала во всей красе, прямо первой расписалась в своей овнистости, крысятничестве и наплевательском отношении к клиентам.Не забудем, не простим

Для адекватных форумчан такое скотское поведение альфы это давно секрет полишинеля.

Но судя по многочисленным гневным комментариям, такое прощается и забывается регулярно Для адекватных форумчан такое скотское поведение альфы это давно секрет полишинеля.Но судя по многочисленным гневным комментариям, такое прощается и забывается регулярно

Alfa_Bank

предлагаю упразднить долларово-евровые текущие / карточные счета,

А взамен сделать конвертацию по гривневым картам по курсам платежных систем без взимания дополнительных комиссий за конвертацию по операциям, например, до $100 в сутки, чтобы избежать спекуляций.

А для чего вам сейчас так нужен наличный долларЧто-ли в качестве маски использовать или туалетной бумагиИли может с баксовыми пачками за границу рванутьТак загребут ведь на карантин вместе с баксами, если не тут, то там. А за время карантина баксы могут и испариться, не пережив воздействия Коронавируса.Добрый день!, после того, как страсти улягутся, да воздастся страждующим по бумагеоставив только срочные вклады в валюте, в том числе с возможностью открытия за гривну с последующим автоматическим размещением на срок от 3 до 36 месяцев через Online-операции. А по окончанию срока действия депозита, если вкладчик в течение 5 банковских дней не переоформит или заберет свой вклад, сделать автоматическую пролонгацию на тот же срок под действующую процентную ставку.Бо очень много рисков, которые заблаговременно нельзя просчитать, а потом и неприятностей с долларовыми пассивами-активами. Так, в 2008-м году попали валютные заемщики, - банкам убытки миллиардные, в 2014-м эстафету подхватили депозитчики, чьи валютные вклады вследствие девала вылезли за фонд в обанкротившихся банках. Ну и сейчас опять проблемы с валютой...Так, на сегодня курс конвертации по гривневым картам VISA составляет:1 United States Dollar = 27.0310000000 Ukranian Hryvnia