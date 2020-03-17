Yuri_T написав:а если на чистоту? через 2 года, когда депо под 6% закончится, и вам предложат, к примеру, 4% на 18 мес., сделанные сегодня выводы приведут к выносу средств? или будем посмотреть?
Депо маю 6,25% з щомісячною, але якщо все закінчиться благополучно, то точно вийду. Львівський Мисько явно розчарував. В свій час повиходив після заморочок з КР, Імексу і т.д., що вберегло від ТА та перевитрат нервів. А зараз від нервів та народного антидепресанту вмирає більше людей, ніж від коронавірусу. Сьогодні ходив на похорон 64-річного родича - інсульт, трохи перед тим від того самого 65-річний представився. Обоє без жодного дня в лікарні.
Пару дней назад после объявления о невыдаче наличного доллара решил перестраховаться и уменьшить суммарные остатки в Альфе до суммы, не превышающей Фонд, для чего обнулил гривневую Ультру. А сегодня зашел в мобильный МАБ и увидел под гривневой ультрой примечание "Схвалено кредит...". Это предложение открыть оведрафт на Ультру (кредитных карт Альфы не имею)?