RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8298829983008301

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1021
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1021
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 17:32

Re: Альфа-Банк

  Yuri_T написав:а если на чистоту?
через 2 года, когда депо под 6% закончится, и вам предложат, к примеру, 4% на 18 мес., сделанные сегодня выводы приведут к выносу средств? или будем посмотреть?


Депо маю 6,25% з щомісячною, але якщо все закінчиться благополучно, то точно вийду. Львівський Мисько явно розчарував.
В свій час повиходив після заморочок з КР, Імексу і т.д., що вберегло від ТА та перевитрат нервів. А зараз від нервів та народного антидепресанту вмирає більше людей, ніж від коронавірусу. Сьогодні ходив на похорон 64-річного родича - інсульт, трохи перед тим від того самого 65-річний представився. Обоє без жодного дня в лікарні.
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3272
З нами з: 19.04.12
Подякував: 42 раз.
Подякували: 400 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 17:58

Пару дней назад после объявления о невыдаче наличного доллара решил перестраховаться и уменьшить суммарные остатки в Альфе до суммы, не превышающей Фонд, для чего обнулил гривневую Ультру. А сегодня зашел в мобильный МАБ и увидел под гривневой ультрой примечание "Схвалено кредит...".
Зображення
Это предложение открыть оведрафт на Ультру (кредитных карт Альфы не имею)?
Julio
Аватар користувача
 
Повідомлень: 168
З нами з: 12.10.16
Подякував: 6 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 8298829983008301
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: 195375n, Flamingo і 6 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3943, 3944, 3945
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
39447 4784001
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 бер, 2020 17:33
Квесторе_поверніться
Райффайзен Банк Аваль 1 ... 672, 673, 674
Anonymous » Нед 28 лис, 2004 13:30
6738 1563083
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 бер, 2020 15:28
justit
А-Банк 1 ... 1572, 1573, 1574
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
15737 2175289
Переглянути останнє повідомлення
Сер 18 бер, 2020 15:18
omb

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.