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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8298829983008301

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1021
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1021
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 19:43

  stryzhko написав:
Julio написав:Это предложение открыть оведрафт на Ультру (кредитных карт Альфы не имею)?

Звичайний кредит готівкою з доставкою кур'єром.
P.S. То було вчора)) Сьогодні вже кидають на карту під 45% річних.
[Spoiler]
Зображення[/Spoiler]


Интересное решение :)
Рубить кредиты по типу мфо без визитов в отделение - неплохо.
Хороший знак - кредитующий банк не выглядит загибающимся.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 20:23

Re: Альфа-Банк

  curiousobro написав:кредитующий банк не выглядит загибающимся
может и не выглядит, но пока сижу в МАБе и с 20.00 до 20.30 так:
1. оплата в интернете - "недостаточно средств" (средств более чем, лимиты подняты и т.п.)
2. сендмани (с карты Альфы) - "операция отклонена, обратитесь в банк-эмитент"
3. создаю СЭП - DeclineOrderException.order.accountfunding.unable.lock.funds
Оплатить нужно сегодня((
Чё делать?
apollo
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 20:29

Re: Альфа-Банк

  apollo написав:Чё делать?

Мати на підстраховці Валю, СоСо, Фарса, Ахметбая...
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 20:34

Re: Альфа-Банк

  apollo написав:Чё делать?

Ну СЭПы начнут ходить с 9:00 завтра, поэтому мона подождать и до завтра
Думаю, после 21:00 и до 22:30..23:00 МАБ будет нормально работать.
А щас у него ежедневная вечерняя пересменка -- маску марлевую стерилизует :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 20:37

Re: Альфа-Банк

похоже на любимое вечернее разгильдяйство Альфы
попробовать на меньшей сумме, если не проходит - таки технические проблемы
оставить заявку в чате (не повредит), подождать, вдруг поздно вечером заработает первое и (ли) второе
Arien
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 20:42

  clientage написав:
  apollo написав:Чё делать?

Ну СЭПы начнут ходить с 9:00 завтра, поэтому мона подождать и до завтра
Думаю, после 21:00 и до 22:30..23:00 МАБ будет нормально работать.
А щас у него ежедневная вечерняя пересменка -- маску марлевую стерилизует :mrgreen:


інтересно як НБУ запердолить СЕП 2.0 (23 на 7)
як банки відреагують на цей празнік жизні
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 20:45

  greenozon написав:
  clientage написав:
  apollo написав:Чё делать?

Ну СЭПы начнут ходить с 9:00 завтра, поэтому мона подождать и до завтра
Думаю, после 21:00 и до 22:30..23:00 МАБ будет нормально работать.
А щас у него ежедневная вечерняя пересменка -- маску марлевую стерилизует :mrgreen:


інтересно як НБУ запердолить СЕП 2.0 (23 на 7)
як банки відреагують на цей празнік жизні

Как самой банке будет выгодно так и сделает
У нас же и сейчас СЭП доходит за 15..20мин, а банка клиенту верещит, шо у неё есть 3..4 дня на обработку :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 20:52

clientage

але мова про не-бізнес час...
помріємо - пульнули СЕПік о 10 вечора, а він бач - і за пів год вже в точці призначення !
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 20:59

  greenozon написав:clientage

але мова про не-бізнес час...
помріємо - пульнули СЕПік о 10 вечора, а він бач - і за пів год вже в точці призначення !

Для онлайн-банка и физлица може и нормально. А вот для юрлица/предприятия думаю не очень, так как там есть рабочее время, нормативы, КЗоТ в конце концов. Посмотрим :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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