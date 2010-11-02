Интересное решение
Рубить кредиты по типу мфо без визитов в отделение - неплохо.
Хороший знак - кредитующий банк не выглядит загибающимся.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 бер, 2020 19:43
Интересное решение
Рубить кредиты по типу мфо без визитов в отделение - неплохо.
Хороший знак - кредитующий банк не выглядит загибающимся.
Додано: Сер 18 бер, 2020 20:23
Re: Альфа-Банк
может и не выглядит, но пока сижу в МАБе и с 20.00 до 20.30 так:
1. оплата в интернете - "недостаточно средств" (средств более чем, лимиты подняты и т.п.)
2. сендмани (с карты Альфы) - "операция отклонена, обратитесь в банк-эмитент"
3. создаю СЭП - DeclineOrderException.order.accountfunding.unable.lock.funds
Оплатить нужно сегодня((
Чё делать?
Додано: Сер 18 бер, 2020 20:29
Re: Альфа-Банк
http://lx4.me/c/FCtDnKyY 200 за КОКОКРЕДИТ карту (жовту) і 50 грн за КОКОДебіт (чорну) від Фарса
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/ КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Сер 18 бер, 2020 20:34
Re: Альфа-Банк
Ну СЭПы начнут ходить с 9:00 завтра, поэтому мона подождать и до завтра
Думаю, после 21:00 и до 22:30..23:00 МАБ будет нормально работать.
А щас у него ежедневная вечерняя пересменка -- маску марлевую стерилизует
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 18 бер, 2020 20:37
Re: Альфа-Банк
похоже на любимое вечернее разгильдяйство Альфы
попробовать на меньшей сумме, если не проходит - таки технические проблемы
оставить заявку в чате (не повредит), подождать, вдруг поздно вечером заработает первое и (ли) второе
Додано: Сер 18 бер, 2020 20:42
інтересно як НБУ запердолить СЕП 2.0 (23 на 7)
як банки відреагують на цей празнік жизні
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 18 бер, 2020 20:45
Как самой банке будет выгодно так и сделает
У нас же и сейчас СЭП доходит за 15..20мин, а банка клиенту верещит, шо у неё есть 3..4 дня на обработку
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 18 бер, 2020 20:52
clientage
але мова про не-бізнес час...
помріємо - пульнули СЕПік о 10 вечора, а він бач - і за пів год вже в точці призначення !
+50грн !
Бонус-код 9NLI64D
Додано: Сер 18 бер, 2020 20:59
Для онлайн-банка и физлица може и нормально. А вот для юрлица/предприятия думаю не очень, так как там есть рабочее время, нормативы, КЗоТ в конце концов. Посмотрим
... делайте хоть что-нибудь!
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