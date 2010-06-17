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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8299830083018302

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1021
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1021
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 22:04

  curiousobro написав:
  stryzhko написав:
Julio написав:Это предложение открыть оведрафт на Ультру (кредитных карт Альфы не имею)?

Звичайний кредит готівкою з доставкою кур'єром.
P.S. То було вчора)) Сьогодні вже кидають на карту під 45% річних.
[Spoiler]
Зображення[/Spoiler]


Интересное решение :)
Рубить кредиты по типу мфо без визитов в отделение - неплохо.
Хороший знак - кредитующий банк не выглядит загибающимся.


пытаться всучить кредиты по 45% годовых - бизнес, ничего личного)
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 22:14

  Stringer написав:
  mustbe написав:Именно в критических ситуациях лучше всего проявляются как положительные, так и отрицательные качества.
Алла себя показала во всей красе, прямо первой расписалась в своей овнистости, крысятничестве и наплевательском отношении к клиентам.
Не забудем, не простим

Для адекватных форумчан такое скотское поведение альфы это давно секрет полишинеля.
Но судя по многочисленным гневным комментариям, такое прощается и забывается регулярно


Альфа - банк посредине между заведомо левых и надежных. На мой взгляд, как раз чтобы хранить деньги с интересным %, но не совсем стремно. Во время кризиса бывают приколы.

Но, менеджмент банка акцентирует внимание, что это единственный крупный банк, который пережил 98 год. Такие превентивные меры позволяют банку пережить панику, и потом все всем выдать - проходили и 2008, и 2014.
Так что по окончанию кризиса народ успокоится, и понесет деньги обратно)) Хотя дорога в Укрсиб всем открыта.

По моему мнению, в банках надо хранить не более 30-40% от суммы сбережений))
Shaman
 
Повідомлень: 39
З нами з: 29.09.19
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1 раз.
 
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  #<1 ... 8299830083018302
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