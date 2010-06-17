curiousobro написав:
Интересное решение
Рубить кредиты по типу мфо без визитов в отделение - неплохо.
Хороший знак - кредитующий банк не выглядит загибающимся.
пытаться всучить кредиты по 45% годовых - бизнес, ничего личного)
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 бер, 2020 22:04
пытаться всучить кредиты по 45% годовых - бизнес, ничего личного)
Додано: Сер 18 бер, 2020 22:14
Альфа - банк посредине между заведомо левых и надежных. На мой взгляд, как раз чтобы хранить деньги с интересным %, но не совсем стремно. Во время кризиса бывают приколы.
Но, менеджмент банка акцентирует внимание, что это единственный крупный банк, который пережил 98 год. Такие превентивные меры позволяют банку пережить панику, и потом все всем выдать - проходили и 2008, и 2014.
Так что по окончанию кризиса народ успокоится, и понесет деньги обратно)) Хотя дорога в Укрсиб всем открыта.
По моему мнению, в банках надо хранить не более 30-40% от суммы сбережений))
|