curiousobro написав:
Интересное решение
Рубить кредиты по типу мфо без визитов в отделение - неплохо.
Хороший знак - кредитующий банк не выглядит загибающимся.
пытаться всучить кредиты по 45% годовых - бизнес, ничего личного)
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 18 бер, 2020 22:04
пытаться всучить кредиты по 45% годовых - бизнес, ничего личного)
Додано: Сер 18 бер, 2020 22:14
Альфа - банк посредине между заведомо левых и надежных. На мой взгляд, как раз чтобы хранить деньги с интересным %, но не совсем стремно. Во время кризиса бывают приколы.
Но, менеджмент банка акцентирует внимание, что это единственный крупный банк, который пережил 98 год. Такие превентивные меры позволяют банку пережить панику, и потом все всем выдать - проходили и 2008, и 2014.
Так что по окончанию кризиса народ успокоится, и понесет деньги обратно)) Хотя дорога в Укрсиб всем открыта.
По моему мнению, в банках надо хранить не более 30-40% от суммы сбережений))
Додано: Сер 18 бер, 2020 22:43
Shaman +1, честно заявили что есть проблема, в отличие от других...которые потом втихаря фактическм сделали тоже самое
Додано: Сер 18 бер, 2020 23:09
Re: Альфа-Банк
Не ну звиздеть оно конечно не мешки ворочать. То есть банки типа Симы, Ощада, Привата, Укрсоца, да того же ПИБа 1998 год надо понимать не пережили . И это еще надо посмотреть, что за банкой была Альфа в 1998 (что была помню, что была крупной нет - так одна из многих коих было сотни на рынке).
Мои рефералки:
Додано: Сер 18 бер, 2020 23:15
Re: Альфа-Банк
Кстати, звучал странный вопрос, зачем нужен наличный бакс
Семерка, Яма, частично Малина, оптовики с удовольствием принимают валюту. И не надо говорить, что это только в Одессе. Киевляне тоже с удовольствием берут оплату в валюте, сами предлагают.
К тому же, у большинства сбережения тоже в валюте, а сейчас хз сколько придется сидеть ровно на тухисе без работы...
Это не говоря за то, что при росте курса до 30 можно легко вылететь за пределы фонда, суммы на счетах нужно корректировать
неужели нельзя выдавать, к примеру, по 200-300 USD в день? другие банки, читаю, потихоньку принимают на обмен и выдают клиентам. Признаться, от Альфы такого странного поведения не ожидала. Технические проблемы и сбои, заморочки с СБ, хитро*сть с тарифами - стандартный набор наших банков, но такая гениальная идея...
Додано: Сер 18 бер, 2020 23:51
Для размышлений
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