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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8299830083018302

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1021
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
174
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
167
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1021
Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 22:04

  curiousobro написав:
  stryzhko написав:
Julio написав:Это предложение открыть оведрафт на Ультру (кредитных карт Альфы не имею)?

Звичайний кредит готівкою з доставкою кур'єром.
P.S. То було вчора)) Сьогодні вже кидають на карту під 45% річних.
[Spoiler]
Зображення[/Spoiler]


Интересное решение :)
Рубить кредиты по типу мфо без визитов в отделение - неплохо.
Хороший знак - кредитующий банк не выглядит загибающимся.


пытаться всучить кредиты по 45% годовых - бизнес, ничего личного)
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 22:14

  Stringer написав:
  mustbe написав:Именно в критических ситуациях лучше всего проявляются как положительные, так и отрицательные качества.
Алла себя показала во всей красе, прямо первой расписалась в своей овнистости, крысятничестве и наплевательском отношении к клиентам.
Не забудем, не простим

Для адекватных форумчан такое скотское поведение альфы это давно секрет полишинеля.
Но судя по многочисленным гневным комментариям, такое прощается и забывается регулярно


Альфа - банк посредине между заведомо левых и надежных. На мой взгляд, как раз чтобы хранить деньги с интересным %, но не совсем стремно. Во время кризиса бывают приколы.

Но, менеджмент банка акцентирует внимание, что это единственный крупный банк, который пережил 98 год. Такие превентивные меры позволяют банку пережить панику, и потом все всем выдать - проходили и 2008, и 2014.
Так что по окончанию кризиса народ успокоится, и понесет деньги обратно)) Хотя дорога в Укрсиб всем открыта.

По моему мнению, в банках надо хранить не более 30-40% от суммы сбережений))
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 22:43

Shaman +1, честно заявили что есть проблема, в отличие от других...которые потом втихаря фактическм сделали тоже самое
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 23:09

Re: Альфа-Банк

  Shaman написав:Но, менеджмент банка акцентирует внимание, что это единственный крупный банк, который пережил 98 год.
Не ну звиздеть оно конечно не мешки ворочать. То есть банки типа Симы, Ощада, Привата, Укрсоца, да того же ПИБа 1998 год надо понимать не пережили :). И это еще надо посмотреть, что за банкой была Альфа в 1998 (что была помню, что была крупной нет - так одна из многих коих было сотни на рынке).
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 23:15

Re: Альфа-Банк

Кстати, звучал странный вопрос, зачем нужен наличный бакс

Семерка, Яма, частично Малина, оптовики с удовольствием принимают валюту. И не надо говорить, что это только в Одессе. Киевляне тоже с удовольствием берут оплату в валюте, сами предлагают.

К тому же, у большинства сбережения тоже в валюте, а сейчас хз сколько придется сидеть ровно на тухисе без работы...

Это не говоря за то, что при росте курса до 30 можно легко вылететь за пределы фонда, суммы на счетах нужно корректировать

неужели нельзя выдавать, к примеру, по 200-300 USD в день? другие банки, читаю, потихоньку принимают на обмен и выдают клиентам. Признаться, от Альфы такого странного поведения не ожидала. Технические проблемы и сбои, заморочки с СБ, хитро*сть с тарифами - стандартный набор наших банков, но такая гениальная идея...
Arien
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Повідомлення Додано: Сер 18 бер, 2020 23:51

Для размышлений

Дать Альфабанку оперировать своими овгз это верх безрассудства. Крайне ненадежный банк с огромным количеством непрозрачных счетов принадлежащих...

viewtopic.php?p=4906426#p4906426
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ruvex
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