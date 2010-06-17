Додано: Сер 18 бер, 2020 23:15

Кстати, звучал странный вопрос, зачем нужен наличный бакс



Семерка, Яма, частично Малина, оптовики с удовольствием принимают валюту. И не надо говорить, что это только в Одессе. Киевляне тоже с удовольствием берут оплату в валюте, сами предлагают.



К тому же, у большинства сбережения тоже в валюте, а сейчас хз сколько придется сидеть ровно на тухисе без работы...



Это не говоря за то, что при росте курса до 30 можно легко вылететь за пределы фонда, суммы на счетах нужно корректировать



неужели нельзя выдавать, к примеру, по 200-300 USD в день? другие банки, читаю, потихоньку принимают на обмен и выдают клиентам. Признаться, от Альфы такого странного поведения не ожидала. Технические проблемы и сбои, заморочки с СБ, хитро*сть с тарифами - стандартный набор наших банков, но такая гениальная идея...