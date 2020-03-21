|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 21 бер, 2020 21:52
lov2108 написав: omb написав:lov2108
+1 че там с атб?
Пишуть що Ашан, АТБ, Фуршет проходить по ахції.
Продуктовый возле дома с правильным МСС + 10,5%. Похоже во всех продуктовых работает.
-
ol_zy
-
-
- Повідомлень: 5887
- З нами з: 20.01.15
- Подякував: 376 раз.
- Подякували: 604 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 21 бер, 2020 22:08
Весьма логично с учетом того, что в правилах указаны МСС, а не названия торговых сетей.
ol_zy написав: lov2108 написав: omb написав:lov2108
+1 че там с атб?
Пишуть що Ашан, АТБ, Фуршет проходить по ахції.
Продуктовый возле дома с правильным МСС + 10,5%. Похоже во всех продуктовых работает.
-
Menwyy
-
-
- Повідомлень: 955
- З нами з: 22.12.08
- Подякував: 18 раз.
- Подякували: 92 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 21 бер, 2020 22:29
Menwyy
Там сети указаны для примера, чтобы народ понял. У меня недалеко есть пивная лавка, которая у аллы бьется как продукты
Есть вопросы - в личку!
- http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
- https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
- https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
- 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
-
omb
-
-
- Повідомлень: 798
- З нами з: 08.04.14
- Подякував: 14 раз.
- Подякували: 51 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Суб 21 бер, 2020 23:15
viewtopic.php?p=4853663#p4853663
Ananas1start написав:
хочу собі карточку зробити для кешбеку підкажіть яка там краща , і бесплатна в обслуговуванні , здається максимум і як найшвидче її можна зробити ?
і підкажіть чи є тут бонус гроші за реєстрацію
по рефералці
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 3985
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 515 раз.
- Подякували: 603 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Нед 22 бер, 2020 00:46
Мизантрóп написав:
viewtopic.php?p=4853663#p4853663
Ananas1start написав:
хочу собі карточку зробити для кешбеку підкажіть яка там краща , і бесплатна в обслуговуванні , здається максимум і як найшвидче її можна зробити ?
і підкажіть чи є тут бонус гроші за реєстрацію
по рефералці
сумно ...
підкажіть будь ласка якісь нюанси по карті, що там відключати , страховка , смс банкінг якщо платний
і кеш бек тут за кредитні більший чи такий самий ? може ще якісь нюанси
+50
грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк
по ссилці https://monobank.ua/r/G8uY4q
-
Ananas1start
-
-
- Повідомлень: 112
- З нами з: 19.02.20
- Подякував: 17 раз.
- Подякували: 0 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
Идея Банк
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
|17776
|2497285
|
Нед 22 бер, 2020 00:39
2XL
|
|15778
|2180471
|
Суб 21 бер, 2020 23:17
ruvex
|
|6744
|1564389
|
Суб 21 бер, 2020 22:26
klug
|