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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8323832483258326

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1023
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
175
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
169
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
280
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1023
Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2020 21:52

  lov2108 написав:
  omb написав:lov2108 +1 че там с атб?


Пишуть що Ашан, АТБ, Фуршет проходить по ахції.

Продуктовый возле дома с правильным МСС + 10,5%. Похоже во всех продуктовых работает.
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2020 22:08

Re: Альфа-Банк

Весьма логично с учетом того, что в правилах указаны МСС, а не названия торговых сетей.
ol_zy написав:
  lov2108 написав:
  omb написав:lov2108 +1 че там с атб?


Пишуть що Ашан, АТБ, Фуршет проходить по ахції.

Продуктовый возле дома с правильным МСС + 10,5%. Похоже во всех продуктовых работает.
Menwyy
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Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2020 22:29

Menwyy Там сети указаны для примера, чтобы народ понял. У меня недалеко есть пивная лавка, которая у аллы бьется как продукты :)
  1. http://lx4.me/c/HRHyYa4f +200/+50 ГРН за карту Форварда
  2. https://a-bank.com.ua/t?a=5IT27BM8IDX0 +50 ГРН Абанк
  3. https://monobank.ua/r/pFYVDw +50 ГРН Моно
  4. 5% кешбека онлайн-игры и +25 ГРН за рег-цию https://is.gd/nZ2afM
Есть вопросы - в личку!
omb
 
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Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2020 23:11

  Menwyy написав:Весьма логично с учетом того, что в правилах указаны МСС, а не названия торговых сетей.

В курсе. Написал для тех, кто сомневается :wink:
ol_zy
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Повідомлення Додано: Суб 21 бер, 2020 23:15

  Ananas1start написав:хочу собі карточку зробити для кешбеку підкажіть яка там краща , і бесплатна в обслуговуванні , здається максимум і як найшвидче її можна зробити ?
і підкажіть чи є тут бонус гроші за реєстрацію
по рефералці

viewtopic.php?p=4853663#p4853663
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 00:46

  Мизантрóп написав:
  Ananas1start написав:хочу собі карточку зробити для кешбеку підкажіть яка там краща , і бесплатна в обслуговуванні , здається максимум і як найшвидче її можна зробити ?
і підкажіть чи є тут бонус гроші за реєстрацію
по рефералці

viewtopic.php?p=4853663#p4853663


сумно ...

підкажіть будь ласка якісь нюанси по карті, що там відключати , страховка , смс банкінг якщо платний
і кеш бек тут за кредитні більший чи такий самий ? може ще якісь нюанси
+50 грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк :roll: по ссилці https://monobank.ua/r/G8uY4q
Ananas1start
 
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