Если пройдут по счету 23.03 то все будет ок.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 22 бер, 2020 11:37
Если пройдут по счету 23.03 то все будет ок.
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Додано: Нед 22 бер, 2020 11:44
Re: Альфа-Банк
У вас кожної РД формується заборгованість пільгового періоду, яку потрібно погасити до наступної РД і сума погашення відображається у додатку чи МАБ.
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Якщо наразі нема заборгованості, то і погашати нічого не потрібно. Завтра сформується платіж, який потрібно погасити до 23-го квітня.
Додано: Нед 22 бер, 2020 11:51
Все, шо провелось до 23 фев, нуна вернуть до 23 марта. Задолженность для погашения у вас была сформирована 23 фев. и с тех пор не менялась, если вы не пополняли карту, то её и возвращайте. Проводки видны в Выписке МАБа.
И все ж указано в МАБе, например
Доступний кредит 410,90 UAH (ліміт: 23 300,00 UAH)
Заборгованість розрахункового періоду
на поточну дату -12 500,00 UAH -- это нуна вернуть до конца опердня 23го
Загальний баланс -22 889,10 UAH
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Нед 22 бер, 2020 11:51
Отлично! Всем спасибо!
В МАБ обычно не захожу, но сейчас гляну. Надеюсь, все зайдет вовремя - завтра утром закину СЭПом с Прокредита...
Додано: Нед 22 бер, 2020 14:46
декілька страховок ... афігєть надумали і як їх правельно відключити і декілька це скільки ? )
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