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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8324832583268327

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1023
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
175
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
169
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
280
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1023
Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 11:37

  Anadonta написав:Подскажите по карте Travel. Лимит 20 тыс. грн., расчетная дата - 23 число.
Потратил около 15 тыс., при этом около 5 тыс. в феврале, а остальное в марте. Если вернуть в понедельник 5 тыс., потраченные в феврале, - не будет никаких комиссий и прочих платежей?

Если пройдут по счету 23.03 то все будет ок.
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 11:44

Re: Альфа-Банк

Anadonta написав:Подскажите по карте Travel. Лимит 20 тыс. грн., расчетная дата - 23 число.
Потратил около 15 тыс., при этом около 5 тыс. в феврале, а остальное в марте. Если вернуть в понедельник 5 тыс., потраченные в феврале, - не будет никаких комиссий и прочих платежей?


У вас кожної РД формується заборгованість пільгового періоду, яку потрібно погасити до наступної РД і сума погашення відображається у додатку чи МАБ.
[Spoiler]
Зображення[/Spoiler]
Якщо наразі нема заборгованості, то і погашати нічого не потрібно. Завтра сформується платіж, який потрібно погасити до 23-го квітня.
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 11:51

  Anadonta написав:Подскажите по карте Travel. Лимит 20 тыс. грн., расчетная дата - 23 число.
Потратил около 15 тыс., при этом около 5 тыс. в феврале, а остальное в марте. Если вернуть в понедельник 5 тыс., потраченные в феврале, - не будет никаких комиссий и прочих платежей?

Все, шо провелось до 23 фев, нуна вернуть до 23 марта. Задолженность для погашения у вас была сформирована 23 фев. и с тех пор не менялась, если вы не пополняли карту, то её и возвращайте. Проводки видны в Выписке МАБа.

И все ж указано в МАБе, например
Доступний кредит 410,90 UAH (ліміт: 23 300,00 UAH)
Заборгованість розрахункового періоду
на поточну дату -12 500,00 UAH -- это нуна вернуть до конца опердня 23го
Загальний баланс -22 889,10 UAH
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 11:51

Отлично! Всем спасибо!
В МАБ обычно не захожу, но сейчас гляну. Надеюсь, все зайдет вовремя - завтра утром закину СЭПом с Прокредита...
Anadonta
 
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 14:46

  Shaman написав:если отключать - страховку - их несколько - это или в отделении, или через горячую линию; смс переводить в push - нужно мобильное приложение.

кешбек не зависит кредитные или нет. плату за обслуживание отменили, раньше было 60 грн, если выбран кредитный лимит, сейчас 0.

в альфе РД - не конец месяца, а дата открытия карты - у каждого своя.


декілька страховок ... афігєть надумали і як їх правельно відключити і декілька це скільки ? )
+50 грн, бесплатна карта з кешбеком монобанк :roll: по ссилці https://monobank.ua/r/G8uY4q
Ananas1start
 
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