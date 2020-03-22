Oльga1 написав:Буду признательна, если кто-нибудь подскажет - входит ли в число покупок оплата услуг мобильного оператора по БАННЕРУ? и зависит ли это от того, пополнять в мобильной версии или через МАБ? Операторы КЦ постоянно выдают разную инфу. Alfa_Bank вы обещали, что такая оплата будет засчитываться в количество покупок, несмотря на то, что имеет МСС 7321. Так выглядят эти пополнения в МАБ-ской выписке раньше и теперь
Мне повезло пробиться через КЦ к специалисту (перенаправил оператор), свободно владеющему информацией. Как хорошо, что такие есть, но они в недрах КЦ и не доступны просто так. Он подтвердил, что оплата по баннеру мобильного оператора входит в число покупок. МСС 7321 с мерчант ID (0000060) - это оно. Не зависимо от того, как пополняется - через моб.приложение или через МАБ. Операторы КЦ говорили: 1. не входит в кол-во покупок (после просьбы уточнить - опять не входит) 2. не входит в кол-во покупок (после моих настоятельных просьб уточнить информацию - входит) 3. входит, но только в случае оплаты через мобильное приложение, через вэб-версию МАБ - не входит. Спрашиваю, где вы такое нашли - в наших внутренних инструкциях. Качество КЦ оставляет желать лучшего. П.С. Минимальная сумма пополнения теперь 10 грн
Востаннє редагувалось Oльga1 в Нед 22 бер, 2020 21:58, всього редагувалось 1 раз.
Oльga1 написав:Спасибо. Я понимаю, что после проводки может измениться.. Вот это (0000060) в МСС7321 является ключевым для включения в кол-во покупок. Скрины выложила на всякий случай. Главное понять, входит в количество покупок или нет. Шел разговор о том, что они будут включать (0000060) МСС7321 в покупки. Как на самом деле?
Вот на самом деле за февраль операции, которые выглядели так как на ваших скринах (мерчант 0000060), учитывались.
Спасибо, мне наконец-то это подтвердил специалист КЦ с голосом не оператора-робота, но продвинутого ай-тишника)))
Oльga1 написав:Мне повезло пробиться через КЦ к специалисту (перенаправил оператор), свободно владеющему информацией. Как хорошо, что такие есть, но они в недрах КЦ и не доступны просто так. Он подтвердил, что оплата по баннеру мобильного оператора входит в число покупок. МСС 7321 с мерчант ID (0000060) - это оно. Не зависимо от того, как пополняется - через моб.приложение или через МАБ. Операторы КЦ говорили: 1. не входит в кол-во покупок (после просьбы уточнить - опять не входит) 2. не входит в кол-во покупок (после моих настоятельных просьб уточнить информацию - входит) 3. входит, но только в случае оплаты через мобильное приложение, через вэб-версию МАБ - не входит. Спрашиваю, где вы такое нашли - в наших внутренних инструкциях. Качество КЦ оставляет желать лучшего. П.С. Минимальная сумма пополнения теперь 10 грн
можу з вами поділитись трохи "секретною" інфою насправді коли ви звоните в КЦ піднімає трубку студень на підробітку який працює тут два тижні а ще через два тижні він звільниться бо в нього сесія починається ,і інформація яку він видає залежить він години дня коли ви позвонили від настрою, від того що на перекурах якийсь Петро сказав що то насправді не так а так і вже нові клієнти після перекуру отримують "оновлену" інформацію )) і так ви праві існують реальні спеціалісти але перключати на них заборонено , і вам треба сильно постаратись що це зробили і кількість переключень обмежена і ще це впливає на зарплату бідного студента
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clientage написав:Alfa_Bank, доброго ранку Так куди делося Назначение в Шаблонах в апликухе на андроиде? 2й день не возможно ж пользоваться Я уже и апликуху переустановил. Теперь думаю новый телепон купить Шо делать, как работать то?
ПС. Може у кого есть пердыдущая АПК-ашка? Т.к. 3.14.1 (2019000385) оказалась нерабочей. Блииин, и може не зря она 3.14
clientage, добрый день. Работаем над исправлением ситуации. Но пока не могу сказать по срокам.
Тобто, поки краще не оновлюватись?
V2, доброго дня. Вам вирішувати. Поки не знаємо як швидко вирішимо питання.
flawyer написав:Alfa_Bank, карантинная акция хороша, но ведущие сервисы доставки продуктов FozzyShop и metro.zakaz.ua имеют код MCC 7278, следовательно, клиент вовсе не получает кешью. Было бы неплохо исправить это недоразумение. Только что 130 кешью баллов прошли стороной((
flawyer, добрый день. Напишите в ЛС детали: сумма покупки, карта. Проверим.