Додано: Нед 22 бер, 2020 21:54

Oльga1 написав: Буду признательна, если кто-нибудь подскажет - входит ли в число покупок оплата услуг мобильного оператора по БАННЕРУ ? и зависит ли это от того, пополнять в мобильной версии или через МАБ?

Операторы КЦ постоянно выдают разную инфу.

Alfa_Bank вы обещали, что такая оплата будет засчитываться в количество покупок, несмотря на то, что имеет МСС 7321.

Так выглядят эти пополнения в МАБ-ской выписке раньше и теперь

Буду признательна, если кто-нибудь подскажет - входит ли в число покупок? и зависит ли это от того, пополнять в мобильной версии или через МАБ?Операторы КЦ постоянно выдают разную инфу.вы обещали, что такая оплата будет засчитываться в количество покупок, несмотря на то, что имеет МСС 7321.Так выглядят эти пополнения в МАБ-ской выписке раньше и теперь

Мне повезло пробиться через КЦ к специалисту (перенаправил оператор), свободно владеющему информацией. Как хорошо, что такие есть, но они в недрах КЦ и не доступны просто так. Он подтвердил, что оплата по баннеру мобильного оператора входит в число покупок. МСС 7321 с мерчант ID (0000060) - это оно. Не зависимо от того, как пополняется - через моб.приложение или через МАБ.Операторы КЦ говорили:1. не входит в кол-во покупок (после просьбы уточнить - опять не входит)2. не входит в кол-во покупок (после моих настоятельных просьб уточнить информацию - входит)3. входит, но только в случае оплаты через мобильное приложение, через вэб-версию МАБ - не входит. Спрашиваю, где вы такое нашли - в наших внутренних инструкциях.Качество КЦ оставляет желать лучшего.П.С. Минимальная сумма пополнения теперь 10 грн