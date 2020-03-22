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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8332833383348335>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1023
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
175
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
169
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
280
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1023
Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 21:24

Re: Альфа-Банк

  gun написав:В частности 10% за продукты - это акция, пока только до конца марта.
Вообще-то до 3 апреля
Мои рефералки:
  • 50 грн./100 грн. - карты КоКо от Форварда - http://lx4.me/c/FNcn1dZq
  • 100 грн. - Pudra-card карта от Таскомбанка только для прекрасных ЖЕНЩИН - https://clc.am/BQ6Hbg
Flamingo
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 21:54

  Oльga1 написав:Буду признательна, если кто-нибудь подскажет - входит ли в число покупок оплата услуг мобильного оператора по БАННЕРУ? и зависит ли это от того, пополнять в мобильной версии или через МАБ?
Операторы КЦ постоянно выдают разную инфу.
Alfa_Bank вы обещали, что такая оплата будет засчитываться в количество покупок, несмотря на то, что имеет МСС 7321.
Так выглядят эти пополнения в МАБ-ской выписке раньше и теперь
ЗображенняЗображення

Мне повезло пробиться через КЦ к специалисту (перенаправил оператор), свободно владеющему информацией. Как хорошо, что такие есть, но они в недрах КЦ и не доступны просто так. Он подтвердил, что оплата по баннеру мобильного оператора входит в число покупок. МСС 7321 с мерчант ID (0000060) - это оно. Не зависимо от того, как пополняется - через моб.приложение или через МАБ.
Операторы КЦ говорили:
1. не входит в кол-во покупок (после просьбы уточнить - опять не входит)
2. не входит в кол-во покупок (после моих настоятельных просьб уточнить информацию - входит)
3. входит, но только в случае оплаты через мобильное приложение, через вэб-версию МАБ - не входит. Спрашиваю, где вы такое нашли - в наших внутренних инструкциях.
Качество КЦ оставляет желать лучшего.
П.С. Минимальная сумма пополнения теперь 10 грн :wink:
Востаннє редагувалось Oльga1 в Нед 22 бер, 2020 21:58, всього редагувалось 1 раз.
С уважением
Oльga1
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 21:56

  vollena71 написав:
  Oльga1 написав:Спасибо. Я понимаю, что после проводки может измениться.. Вот это (0000060) в МСС7321 является ключевым для включения в кол-во покупок. Скрины выложила на всякий случай.
Главное понять, входит в количество покупок или нет. Шел разговор о том, что они будут включать (0000060) МСС7321 в покупки. Как на самом деле?

Вот на самом деле за февраль операции, которые выглядели так как на ваших скринах (мерчант 0000060), учитывались.

Спасибо, мне наконец-то это подтвердил специалист КЦ с голосом не оператора-робота, но продвинутого ай-тишника)))
С уважением
Oльga1
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 22:01

  stryzhko написав:
vladimir07 написав:Коллеги, для обмена доллар-евро по кросс-курсу в онлайн надо иметь карты FastCard в обеих валютах и тогда доступно будет ?
Не обов'язково Fastcard, але без валютных карт у відповідних валютах ніяк. Можливо ще підійдуть поточні валютні рахунки, здається десь проскакувала така інфо, не впевнений.

у меня текущие валютные подходят
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 22:04

Re: Альфа-Банк

И завершение многочасового квеста. Занавес. Эмоции переполняют. Зображення
С уважением
Oльga1
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 22:07

  Oльga1 написав:И завершение многочасового квеста. Занавес. Эмоции переполняют. Зображення

к этому давно уже было надо привыкнуть, и особенно в вечернее и ночное время...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 22:51

  Oльga1 написав:И завершение многочасового квеста. Занавес. Эмоции переполняют. Зображення


дела нужно планировать так, что бы с 21-00 до 01-00 алкой не пользоваться.
это только на словах они круглосуточно работают.
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Повідомлення Додано: Нед 22 бер, 2020 23:21

  Oльga1 написав:Мне повезло пробиться через КЦ к специалисту (перенаправил оператор), свободно владеющему информацией. Как хорошо, что такие есть, но они в недрах КЦ и не доступны просто так. Он подтвердил, что оплата по баннеру мобильного оператора входит в число покупок. МСС 7321 с мерчант ID (0000060) - это оно. Не зависимо от того, как пополняется - через моб.приложение или через МАБ.
Операторы КЦ говорили:
1. не входит в кол-во покупок (после просьбы уточнить - опять не входит)
2. не входит в кол-во покупок (после моих настоятельных просьб уточнить информацию - входит)
3. входит, но только в случае оплаты через мобильное приложение, через вэб-версию МАБ - не входит. Спрашиваю, где вы такое нашли - в наших внутренних инструкциях.
Качество КЦ оставляет желать лучшего.
П.С. Минимальная сумма пополнения теперь 10 грн :wink:


можу з вами поділитись трохи "секретною" інфою насправді коли ви звоните в КЦ піднімає трубку студень на підробітку який працює тут два тижні а ще через два тижні він звільниться бо в нього сесія починається ,і інформація яку він видає залежить він години дня коли ви позвонили від настрою, від того що на перекурах якийсь Петро сказав що то насправді не так а так і вже нові клієнти після перекуру отримують "оновлену" інформацію )) і так ви праві існують реальні спеціалісти але перключати на них заборонено , і вам треба сильно постаратись що це зробили і кількість переключень обмежена і ще це впливає на зарплату бідного студента
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 08:32

  V2 написав:
  Alfa_Bank написав:
  clientage написав:Alfa_Bank, доброго ранку
Так куди делося Назначение в Шаблонах в апликухе на андроиде?
2й день не возможно ж пользоваться
Я уже и апликуху переустановил. Теперь думаю новый телепон купить :mrgreen:
Шо делать, как работать то? :wink:

ПС. Може у кого есть пердыдущая АПК-ашка?
Т.к. 3.14.1 (2019000385) оказалась нерабочей. Блииин, и може не зря она 3.14 :mrgreen:

clientage, добрый день. Работаем над исправлением ситуации. Но пока не могу сказать по срокам.


Тобто, поки краще не оновлюватись?

V2, доброго дня. Вам вирішувати. Поки не знаємо як швидко вирішимо питання.
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 08:35

  flawyer написав:Alfa_Bank, карантинная акция хороша, но ведущие сервисы доставки продуктов FozzyShop и metro.zakaz.ua имеют код MCC 7278, следовательно, клиент вовсе не получает кешью. Было бы неплохо исправить это недоразумение. Только что 130 кешью баллов прошли стороной((

flawyer, добрый день. Напишите в ЛС детали: сумма покупки, карта. Проверим.
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