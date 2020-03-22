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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8332833383348335

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1023
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
175
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
169
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
280
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1023
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 08:36

  rollo написав:Alfa_Bank Повышенный кешбэк на продукты это хорошо.
Может нужно еще и на аптеки?
Сделайте хоть для пенсионеров по их пенскартам.
Не долго пенсионерам осталось :cry:

rollo, добрый день. Больше оптимизма :wink: Предложение рассмотрим. Спасибо!
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 08:39

  Rawtang написав:
  Alfa_Bank написав:
  dedmvi написав:Уважаемый представитель Альфа-банка, вы бы лучше ограничение по доллару ввели временное на выдачу, допустим не более 1000 дол. 2 раза в месяц на человека. Но полная остановка выдачи... А наличный доллар можно даже у того же ПУМБа купить, не думаю, что в этом проблема, так как даже в сложные времена для БС у нас в городе тот же Дельта банка покупал наличную валюту у других банков и выдавал. Да, с ограничениями, но выдавал. А так вы только панику еще больше нагнетаете. И не нужно писать про обмен на гривну, так как у вас маржа между покупкой и продажей почти гривна. Поднимите курс покупки и кто хочет, тот будет иметь возможность обменять по более-менее нормальному курсу.

dedmvi, добрый день. Это временные меры. Как только ситуация стабилизируется, операции возобновятся.


А когда это случиться ???

Rawtang, добрый день. Пока не могу сказать.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 08:49

  Oльga1 написав:Буду признательна, если кто-нибудь подскажет - входит ли в число покупок оплата услуг мобильного оператора по БАННЕРУ? и зависит ли это от того, пополнять в мобильной версии или через МАБ?
Операторы КЦ постоянно выдают разную инфу.
Alfa_Bank вы обещали, что такая оплата будет засчитываться в количество покупок, несмотря на то, что имеет МСС 7321.
Так выглядят эти пополнения в МАБ-ской выписке раньше и теперь
ЗображенняЗображення

Oльga1, добрый день. Такая операция подходит. Обращайте внимания на мерчант - если он такой, как на вашем скрине - все ок.
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  #<1 ... 8332833383348335
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