dedmvi написав:

Уважаемый представитель Альфа-банка, вы бы лучше ограничение по доллару ввели временное на выдачу, допустим не более 1000 дол. 2 раза в месяц на человека. Но полная остановка выдачи... А наличный доллар можно даже у того же ПУМБа купить, не думаю, что в этом проблема, так как даже в сложные времена для БС у нас в городе тот же Дельта банка покупал наличную валюту у других банков и выдавал. Да, с ограничениями, но выдавал. А так вы только панику еще больше нагнетаете. И не нужно писать про обмен на гривну, так как у вас маржа между покупкой и продажей почти гривна. Поднимите курс покупки и кто хочет, тот будет иметь возможность обменять по более-менее нормальному курсу.