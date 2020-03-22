dedmvi написав:Уважаемый представитель Альфа-банка, вы бы лучше ограничение по доллару ввели временное на выдачу, допустим не более 1000 дол. 2 раза в месяц на человека. Но полная остановка выдачи... А наличный доллар можно даже у того же ПУМБа купить, не думаю, что в этом проблема, так как даже в сложные времена для БС у нас в городе тот же Дельта банка покупал наличную валюту у других банков и выдавал. Да, с ограничениями, но выдавал. А так вы только панику еще больше нагнетаете. И не нужно писать про обмен на гривну, так как у вас маржа между покупкой и продажей почти гривна. Поднимите курс покупки и кто хочет, тот будет иметь возможность обменять по более-менее нормальному курсу.
dedmvi, добрый день. Это временные меры. Как только ситуация стабилизируется, операции возобновятся.
Oльga1 написав:Буду признательна, если кто-нибудь подскажет - входит ли в число покупок оплата услуг мобильного оператора по БАННЕРУ? и зависит ли это от того, пополнять в мобильной версии или через МАБ? Операторы КЦ постоянно выдают разную инфу. Alfa_Bank вы обещали, что такая оплата будет засчитываться в количество покупок, несмотря на то, что имеет МСС 7321. Так выглядят эти пополнения в МАБ-ской выписке раньше и теперь
Oльga1, добрый день. Такая операция подходит. Обращайте внимания на мерчант - если он такой, как на вашем скрине - все ок.