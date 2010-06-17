Rainbow написав:Ребята, а что со снятием долларов у Аллы? (депозит по сроку)
это что за депозит по сроку? ) у вас что прямой возврат депозита с 2630 предусмотрен через кассу ? если это не так (а это не так), то данное уточнение про "депозит по сроку" никого не волнует и на это акцентировать внимание не нужно.
Все снимают деньги с карточного или текущего счета и каким образом у вас на этом счете эти деньги появились с депозита по сроку, защли свифтом, валютообмен и т.п. мало кого волнует - все на равных.
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MASolomko написав:Alfa_Bank, через Google Chrome с ноутбука зашёл в МАБ. На главной странице выбрал пополнение своей кредитки с карты другого банка. Ввожу данные карты, сумму -- затем окно подтверждения -- затем запрашивается 3D Secure (ввожу его) -- и меня выкинуло на страницу входа в МАБ (там, где вводиться пароль, логин и т. п.). Решил сделать кейс выше более быстрее -- результат тот же.
1-ая попытка в 18:45, 2-ая в 18:52. Благо деньги не сняло.
УкрКарт буянит? Попробуйте через Мобайл, там даж карту мона зафотить
MASolomko написав:Alfa_Bank, через Google Chrome с ноутбука зашёл в МАБ. На главной странице выбрал пополнение своей кредитки с карты другого банка. Ввожу данные карты, сумму -- затем окно подтверждения -- затем запрашивается 3D Secure (ввожу его) -- и меня выкинуло на страницу входа в МАБ (там, где вводиться пароль, логин и т. п.). Решил сделать кейс выше более быстрее -- результат тот же.
1-ая попытка в 18:45, 2-ая в 18:52. Благо деньги не сняло.
УкрКарт буянит? Попробуйте через Мобайл, там даж карту мона зафотить