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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8339834083418342

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1023
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
175
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
169
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
280
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1023
Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 19:43

Re: Альфа-Банк

Rainbow, про снятие $$ забудьте до прилёта самолёта https://alfabank.ua/work&access
Если надо валюта, то в €€ можно.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 грн — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank ► Велика 5
  • 50/100 грн — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 19:55

  curiousobro написав:С зачислениями какие-то проблемы еще с пятницы.

Да нет - ещё раньше. Уже в среду были задержки, но не такие большие
Кассандра
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 19:57

  Rainbow написав:Ребята, а что со снятием долларов у Аллы? (депозит по сроку)

curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 20:06

  MASolomko написав:Rainbow, про снятие $$ забудьте до прилёта самолёта https://alfabank.ua/work&access

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ruvex
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 20:21

Я так і думав +-, дякую..
Rainbow
 
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 23:25

  Rainbow написав:Ребята, а что со снятием долларов у Аллы? (депозит по сроку)


это что за депозит по сроку? ) у вас что прямой возврат депозита с 2630 предусмотрен через кассу ?
если это не так (а это не так), то данное уточнение про "депозит по сроку" никого не волнует и на это акцентировать внимание не нужно.

Все снимают деньги с карточного или текущего счета и каким образом у вас на этом счете эти деньги появились с депозита по сроку, защли свифтом, валютообмен и т.п. мало кого волнует - все на равных.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Пон 23 бер, 2020 23:31

  Rainbow написав:Ребята, а что со снятием долларов у Аллы? (депозит по сроку)

если будут в наличии и если будет добрая воля банка, то отдадут, а если нет, то это чисто ваши проблемы...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 00:16

  MASolomko написав:Alfa_Bank, через Google Chrome с ноутбука зашёл в МАБ. На главной странице выбрал пополнение своей кредитки с карты другого банка. Ввожу данные карты, сумму -- затем окно подтверждения -- затем запрашивается 3D Secure (ввожу его) -- и меня выкинуло на страницу входа в МАБ (там, где вводиться пароль, логин и т. п.). Решил сделать кейс выше более быстрее -- результат тот же.

1-ая попытка в 18:45, 2-ая в 18:52.
Благо деньги не сняло.

УкрКарт буянит? :)
Попробуйте через Мобайл, там даж карту мона зафотить :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 00:24

  clientage написав:
  MASolomko написав:Alfa_Bank, через Google Chrome с ноутбука зашёл в МАБ. На главной странице выбрал пополнение своей кредитки с карты другого банка. Ввожу данные карты, сумму -- затем окно подтверждения -- затем запрашивается 3D Secure (ввожу его) -- и меня выкинуло на страницу входа в МАБ (там, где вводиться пароль, логин и т. п.). Решил сделать кейс выше более быстрее -- результат тот же.

1-ая попытка в 18:45, 2-ая в 18:52.
Благо деньги не сняло.

УкрКарт буянит? :)
Попробуйте через Мобайл, там даж карту мона зафотить :)


Было похожее в мобайле, но без выброса на старт, также без списаний. ( лимит по сумме здесь не причем).
Отсюда viewtopic.php?p=4896341#p4896341
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 00:41

Re: Альфа-Банк

  IMPRINTER написав:
  Rainbow написав:Ребята, а что со снятием долларов у Аллы? (депозит по сроку)

Все снимают деньги с карточного или текущего счета и каким образом у вас на этом счете эти деньги появились с депозита по сроку, защли свифтом, валютообмен и т.п. мало кого волнует - все на равных.

Здесь и объяснять нечего.
Со стороны клиента подобное без санкций не возможно, со стороны банка - возможно. Клиенты равны в том, что ни у кого нет прав.
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