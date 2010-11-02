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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8340834183428343

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1024
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
175
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
169
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1024
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 08:14

  MASolomko написав:Alfa_Bank, через Google Chrome с ноутбука зашёл в МАБ. На главной странице выбрал пополнение своей кредитки с карты другого банка. Ввожу данные карты, сумму -- затем окно подтверждения -- затем запрашивается 3D Secure (ввожу его) -- и меня выкинуло на страницу входа в МАБ (там, где вводиться пароль, логин и т. п.). Решил сделать кейс выше более быстрее -- результат тот же.

1-ая попытка в 18:45, 2-ая в 18:52.
Благо деньги не сняло.

MASolomko, добрый день. Отправила на анализ.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 8335
З нами з: 18.02.13
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 09:13

  Игорь Алексеевич написав:
  Игорь Алексеевич написав:
  ukrprom2014 написав:Alfa_Bank
Уважаемый представитель!
Почему бы на время карантина не ввести бесплатную телефонную линию 0-800, чтобы пенсионер не перся в отделение чтобы уточнить какую-нибудь фигню.
Сегодня на Победы в очереди ждали 2 старушки, только потому, что телефон контакт центра платный, а приложухами они естетственно не пользуются.


я про то же самое писал пару дней назад.
банк жлобится на пару сотен монет в месяц. :roll:

50/50 , або Клієнт не той банк обрав,або банку не потрібні дрібязкові клієнти


после карантина переведу пенсию тёщи в др. банк.
а то пенсия тёщи, а я должен выяснять через какую линию и как надо общаться старикам с представителями банка.
пенсионеры, дети войны привыкли общаться ТОЛЬКО через телефон - это поколение +70 выросло на общении или в отделении с сотрудниками или с помощью телефона.
и если сегодня др. банки предлагают бесплатную линию 0800..., то зачем искать трудности для них и для их родственников, что бы старикам сидеть и объяснять через какие функции или линии надо общаться с представителями банка не выходя из дома. :twisted:
0800... просто и удобно всегда для людей старшего поколения. :roll:[/quote]


на сегодня уже стало явью , так как я не попадаю в категорию блатных по методу исчисления Кличко , вынужден перебираться в отделения банков на личном авто , это значительно дороже звонка на стационарный номер . В этом случае кто должен нести наказание - 1. Банк 2. Президент и его свита 3. Народ Украины , который ЗАРАБАТЫВАЕТ за ГРАНИЦЕЙ и ВОЗВРАЩАЕТСЯ НА РОДИНУ .
Выбирайте любой вариант , дешевле не будет :wink:
никому не верю
sens
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Повідомлень: 12017
З нами з: 12.09.13
Подякував: 31 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 10:12

Rainbow

Даже с текущего долларового счета не выдают.
Spartanets
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 10:16

  Spartanets написав:Rainbow

Даже с текущего долларового счета не выдают.

В Евро пердлагают конвертировать?
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ukrprom2014
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Повідомлень: 1133
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 11:02

  ukrprom2014 написав:
  Spartanets написав:Rainbow

Даже с текущего долларового счета не выдают.

В Евро пердлагают конвертировать?

если через гривну, то без проблем... :mrgreen:
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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ukrprom2014

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