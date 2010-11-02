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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 бер, 2020 08:14
MASolomko написав:
Alfa_Bank, через Google Chrome с ноутбука зашёл в МАБ. На главной странице выбрал пополнение своей кредитки с карты другого банка. Ввожу данные карты, сумму -- затем окно подтверждения -- затем запрашивается 3D Secure (ввожу его) -- и меня выкинуло на страницу входа в МАБ (там, где вводиться пароль, логин и т. п.). Решил сделать кейс выше более быстрее -- результат тот же.
1-ая попытка в 18:45, 2-ая в 18:52.
Благо деньги не сняло.
MASolomko, добрый день. Отправила на анализ.
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Alfa_Bank
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Додано: Вів 24 бер, 2020 09:13
Игорь Алексеевич написав: Игорь Алексеевич написав: ukrprom2014 написав:Alfa_Bank
Уважаемый представитель!
Почему бы на время карантина не ввести бесплатную телефонную линию 0-800, чтобы пенсионер не перся в отделение чтобы уточнить какую-нибудь фигню.
Сегодня на Победы в очереди ждали 2 старушки, только потому, что телефон контакт центра платный, а приложухами они естетственно не пользуются.
я про то же самое писал пару дней назад.
банк жлобится на пару сотен монет в месяц.
50/50 , або Клієнт не той банк обрав,або банку не потрібні дрібязкові клієнти
после карантина переведу пенсию тёщи в др. банк.
а то пенсия тёщи, а я должен выяснять через какую линию и как надо общаться старикам с представителями банка.
пенсионеры, дети войны привыкли общаться ТОЛЬКО через телефон - это поколение +70 выросло на общении или в отделении с сотрудниками или с помощью телефона.
и если сегодня др. банки предлагают бесплатную линию 0800..., то зачем искать трудности для них и для их родственников, что бы старикам сидеть и объяснять через какие функции или линии надо общаться с представителями банка не выходя из дома.
0800... просто и удобно всегда для людей старшего поколения.
[/quote]на сегодня уже стало явью , так как я не попадаю в категорию блатных по методу исчисления Кличко , вынужден перебираться в отделения банков на личном авто , это значительно дороже звонка на стационарный номер . В этом случае кто должен нести наказание - 1. Банк 2. Президент и его свита 3. Народ Украины , который ЗАРАБАТЫВАЕТ за ГРАНИЦЕЙ и ВОЗВРАЩАЕТСЯ НА РОДИНУ .
Выбирайте любой вариант , дешевле не будет
:wink:
никому не верю
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Додано: Вів 24 бер, 2020 10:12
Rainbow
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Додано: Вів 24 бер, 2020 10:16
Spartanets написав:Rainbow
Даже с текущего долларового счета не выдают.
В Евро пердлагают конвертировать?
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Додано: Вів 24 бер, 2020 11:02
ukrprom2014 написав: Spartanets написав:Rainbow
Даже с текущего долларового счета не выдают.
В Евро пердлагают конвертировать?
если через гривну, то без проблем...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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