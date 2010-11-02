Додано: Вів 24 бер, 2020 09:13

Игорь Алексеевич написав: Игорь Алексеевич написав: ukrprom2014 написав: Alfa_Bank

Уважаемый представитель!

Почему бы на время карантина не ввести бесплатную телефонную линию 0-800, чтобы пенсионер не перся в отделение чтобы уточнить какую-нибудь фигню.

Сегодня на Победы в очереди ждали 2 старушки, только потому, что телефон контакт центра платный, а приложухами они естетственно не пользуются. Уважаемый представитель!Почему бы на время карантина не ввести бесплатную телефонную линию 0-800, чтобы пенсионер не перся в отделение чтобы уточнить какую-нибудь фигню.Сегодня на Победы в очереди ждали 2 старушки, только потому, что телефон контакт центра платный, а приложухами они естетственно не пользуются.



я про то же самое писал пару дней назад.

банк жлобится на пару сотен монет в месяц. я про то же самое писал пару дней назад.банк жлобится на пару сотен монет в месяц.

50/50 , або Клієнт не той банк обрав,або банку не потрібні дрібязкові клієнти 50/50 , або Клієнт не той банк обрав,або банку не потрібні дрібязкові клієнти

после карантина переведу пенсию тёщи в др. банк.а то пенсия тёщи, а я должен выяснять через какую линию и как надо общаться старикам с представителями банка.пенсионеры, дети войны привыкли общаться ТОЛЬКО через телефон - это поколение +70 выросло на общении или в отделении с сотрудниками или с помощью телефона.и если сегодня др. банки предлагают бесплатную линию 0800..., то зачем искать трудности для них и для их родственников, что бы старикам сидеть и объяснять через какие функции или линии надо общаться с представителями банка не выходя из дома.0800... просто и удобно всегда для людей старшего поколения.[/quote]на сегодня уже стало явью , так как я не попадаю в категорию блатных по методу исчисления Кличко , вынужден перебираться в отделения банков на личном авто , это значительно дороже звонка на стационарный номер . В этом случае кто должен нести наказание - 1. Банк 2. Президент и его свита 3. Народ Украины , который ЗАРАБАТЫВАЕТ за ГРАНИЦЕЙ и ВОЗВРАЩАЕТСЯ НА РОДИНУ .Выбирайте любой вариант , дешевле не будет :wink: