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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 бер, 2020 13:03
joik
Пишите на кирилице?
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Додано: Вів 24 бер, 2020 13:09
Навигатор написав: clientage написав:
А вы назначение платежа указывали? Теперь там же новый шаблон -- нуна указывать назначение
Вы наверное сами ещё не пользовались, раз такое пишите ) если даже не указано назначение платежа, то оно при нажатии кнопки далее, подтягивается само - попробуйте и увидите сами.
Я то попробовал. У меня ушло с двумя Назначением: Алкиным и моим
И в течение 30мин дошло
Советуете еще БЕЗ моего Назначения отправить?
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 24 бер, 2020 13:15
clientage я советую не ёрничать, молодой человек!
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Додано: Вів 24 бер, 2020 13:19
Навигатор написав:clientage
я советую не ёрничать, молодой человек!
Сэээр, я совета у вас спашиваю
Алка ж вот неделю назад изменила тот шаблон, ото и глюки начались
ПС. Люблю слова на ё: ёклмн, ёпрст, їлкі-палькі
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 24 бер, 2020 13:39
ukrprom2014 написав:joik
Пишите на кирилице?
Нет, на английском
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joik
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Додано: Вів 24 бер, 2020 13:44
joik написав:
Вопрос офпреду.
Сегодня имел намерение сделать платеж через систему мастерплесс и при регистрации был такой вопрос - назва картки
Пользуюсь КК МАксимум
Подскажите, что писать в регистрациии?
МастерПасс?
Да пишите там шо хотите, любым шрифтом. Это просто Аватара карты, шобы вам было удобно её опознать
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 24 бер, 2020 13:54
Тракторист написав: ukrprom2014 написав: Spartanets написав:Rainbow
Даже с текущего долларового счета не выдают.
В Евро пердлагают конвертировать?
если через гривну, то без проблем...
Я так понимаю шутка.
У них кросс-курс указан для прямой конвертации между картами/счетами в евро/долларе.
Купівля
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Продаж
1.094
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Додано: Вів 24 бер, 2020 14:05
Замовив сьогодні кредитку через додаток банку, але встановили ліміт дуже великий, який я навіть не просив і мені такий не потрібен (маю надію все ще на себе оформити інші кредитки). Картку ще не отримав, а підтримка каже, що зменшити ліміт можу лише у відділенні заявою, хоча кредитку має доставитт кур'єр.
Представник Альфа банку, це правда, що я не можу зменшити кредитний ліміт по кредитці до її отримання?
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Rimlyanin1
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Додано: Вів 24 бер, 2020 14:09
Уважаемые форумчане,
Подскажите какие на сегодня сроки зачисления средств на карту Максимум по следующим каналам:
- Моно-> Карта Максимум
- Банкомат АльфаБанка с функцией Cash-In-> Карта Максимум
- СЭП-> Карта Максимум
Спасибо ответившим.
Удачи и не болеть всем.
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Alfisti
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Додано: Вів 24 бер, 2020 14:18
Rimlyanin1 написав:
Замовив сьогодні кредитку через додаток банку, але встановили ліміт дуже великий, який я навіть не просив і мені такий не потрібен (маю надію все ще на себе оформити інші кредитки). Картку ще не отримав, а підтримка каже, що зменшити ліміт можу лише у відділенні заявою, хоча кредитку має доставитт кур'єр.
Представник Альфа банку, це правда, що я не можу зменшити кредитний ліміт по кредитці до її отримання?
Rimlyanin1, доброго дня. Все вірно. Для зменшення ліміту необхідно підписати спеціальну угоду у відділенні банку. При цьому, договір на саму картку вже має бути підписаний.
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