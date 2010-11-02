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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8343834483458346>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1024
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
175
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
169
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1024
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 13:03

joik
Пишите на кирилице?
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 13:09

  Навигатор написав:
  clientage написав:А вы назначение платежа указывали? Теперь там же новый шаблон -- нуна указывать назначение :mrgreen:

Вы наверное сами ещё не пользовались, раз такое пишите ) если даже не указано назначение платежа, то оно при нажатии кнопки далее, подтягивается само - попробуйте и увидите сами.

Я то попробовал. У меня ушло с двумя Назначением: Алкиным и моим :wink:
И в течение 30мин дошло
Советуете еще БЕЗ моего Назначения отправить?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 13:15

clientage я советую не ёрничать, молодой человек!
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 13:19

  Навигатор написав:clientage я советую не ёрничать, молодой человек!

Сэээр, я совета у вас спашиваю :roll:
Алка ж вот неделю назад изменила тот шаблон, ото и глюки начались :(

ПС. Люблю слова на ё: ёклмн, ёпрст, їлкі-палькі :P
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 13:39

  ukrprom2014 написав:joik
Пишите на кирилице?


Нет, на английском
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 13:44

  joik написав:Вопрос офпреду.
Сегодня имел намерение сделать платеж через систему мастерплесс и при регистрации был такой вопрос - назва картки
Пользуюсь КК МАксимум
Подскажите, что писать в регистрациии?

МастерПасс?
Да пишите там шо хотите, любым шрифтом. Это просто Аватара карты, шобы вам было удобно её опознать
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 13:54

  Тракторист написав:
  ukrprom2014 написав:
  Spartanets написав:Rainbow

Даже с текущего долларового счета не выдают.

В Евро пердлагают конвертировать?

если через гривну, то без проблем... :mrgreen:


Я так понимаю шутка.
У них кросс-курс указан для прямой конвертации между картами/счетами в евро/долларе.
Купівля
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Продаж
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vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 14:05

Замовив сьогодні кредитку через додаток банку, але встановили ліміт дуже великий, який я навіть не просив і мені такий не потрібен (маю надію все ще на себе оформити інші кредитки). Картку ще не отримав, а підтримка каже, що зменшити ліміт можу лише у відділенні заявою, хоча кредитку має доставитт кур'єр.
Представник Альфа банку, це правда, що я не можу зменшити кредитний ліміт по кредитці до її отримання?
Rimlyanin1
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 14:09

Re: Альфа-Банк

Уважаемые форумчане,
Подскажите какие на сегодня сроки зачисления средств на карту Максимум по следующим каналам:
- Моно-> Карта Максимум
- Банкомат АльфаБанка с функцией Cash-In-> Карта Максимум
- СЭП-> Карта Максимум
Спасибо ответившим.
Удачи и не болеть всем.
Alfisti
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 14:18

  Rimlyanin1 написав:Замовив сьогодні кредитку через додаток банку, але встановили ліміт дуже великий, який я навіть не просив і мені такий не потрібен (маю надію все ще на себе оформити інші кредитки). Картку ще не отримав, а підтримка каже, що зменшити ліміт можу лише у відділенні заявою, хоча кредитку має доставитт кур'єр.
Представник Альфа банку, це правда, що я не можу зменшити кредитний ліміт по кредитці до її отримання?

Rimlyanin1, доброго дня. Все вірно. Для зменшення ліміту необхідно підписати спеціальну угоду у відділенні банку. При цьому, договір на саму картку вже має бути підписаний.
Alfa_Bank
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