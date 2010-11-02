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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 бер, 2020 15:57
Alfa_Bank написав:
wig, добрый день. Хорошее замечание:) По Комфорту - ежемесячное РКО 10 грн., АЧ 8 грн.
АЧ это что, новый тариф?
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Додано: Вів 24 бер, 2020 15:59
wig написав: Alfa_Bank написав:
wig, добрый день. Хорошее замечание:) По Комфорту - ежемесячное РКО 10 грн., АЧ 8 грн.
АЧ это что, новый тариф?
Плата за смс-информирование, если не переходить на пуш. Ничего нового.
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Alfa_Bank
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Додано: Вів 24 бер, 2020 16:04
wig написав:
АЧ это что, новый тариф?
Альфа-Чек, услуга инф-я по операциям с картой.
Предоставляеся в виде СМСок/Вайбер(платно) и в виде пушей (бесплатно)
Причем, если АЧ переключено на пуши, но инета нема, то приходят таки СМСки/вайбер, но нашару. Особенно прикольно, када вайбер проскакивает, а пуш не успевает, т.е. инет глюкавый
Исчоо, в апликухе есть Хистори по всем АЧ, и пришедшим и потерявшимся.
Кстати, АЧ иногда упоминается в Выписке как м-банкинг... Вот не пойму почему
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 24 бер, 2020 17:05
clientage написав:
Особенно прикольно, када вайбер проскакивает, а пуш не успевает, т.е. инет глюкавый
Это не инет глюкавый, а мобайл от Аллы. В моне все пуши приходят, а в алле никогда не поймеш, что придет - пуш от аллы, вайбер или смс.
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curiousobro
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