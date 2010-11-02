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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8344834583468347

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1024
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
175
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
169
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1024
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 15:57

  Alfa_Bank написав:wig, добрый день. Хорошее замечание:) По Комфорту - ежемесячное РКО 10 грн., АЧ 8 грн.

АЧ это что, новый тариф?
wig
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Повідомлень: 4609
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 15:59

  wig написав:
  Alfa_Bank написав:wig, добрый день. Хорошее замечание:) По Комфорту - ежемесячное РКО 10 грн., АЧ 8 грн.

АЧ это что, новый тариф?

Плата за смс-информирование, если не переходить на пуш. Ничего нового.
Alfa_Bank
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Представник банку
 
Повідомлень: 8344
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 16:04

Re: Альфа-Банк

  wig написав:АЧ это что, новый тариф?

Альфа-Чек, услуга инф-я по операциям с картой.
Предоставляеся в виде СМСок/Вайбер(платно) и в виде пушей (бесплатно)
Причем, если АЧ переключено на пуши, но инета нема, то приходят таки СМСки/вайбер, но нашару. Особенно прикольно, када вайбер проскакивает, а пуш не успевает, т.е. инет глюкавый :!:
Исчоо, в апликухе есть Хистори по всем АЧ, и пришедшим и потерявшимся.

Кстати, АЧ иногда упоминается в Выписке как м-банкинг... Вот не пойму почему 8)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Фінансовий гуру Finance.ua
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 17:05

Re: Альфа-Банк

  clientage написав:Особенно прикольно, када вайбер проскакивает, а пуш не успевает, т.е. инет глюкавый

Это не инет глюкавый, а мобайл от Аллы. В моне все пуши приходят, а в алле никогда не поймеш, что придет - пуш от аллы, вайбер или смс.
curiousobro
 
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