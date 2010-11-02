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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 бер, 2020 15:57
Alfa_Bank написав:
wig, добрый день. Хорошее замечание:) По Комфорту - ежемесячное РКО 10 грн., АЧ 8 грн.
АЧ это что, новый тариф?
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Додано: Вів 24 бер, 2020 15:59
wig написав: Alfa_Bank написав:
wig, добрый день. Хорошее замечание:) По Комфорту - ежемесячное РКО 10 грн., АЧ 8 грн.
АЧ это что, новый тариф?
Плата за смс-информирование, если не переходить на пуш. Ничего нового.
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Alfa_Bank
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Додано: Вів 24 бер, 2020 16:04
wig написав:
АЧ это что, новый тариф?
Альфа-Чек, услуга инф-я по операциям с картой.
Предоставляеся в виде СМСок/Вайбер(платно) и в виде пушей (бесплатно)
Причем, если АЧ переключено на пуши, но инета нема, то приходят таки СМСки/вайбер, но нашару. Особенно прикольно, када вайбер проскакивает, а пуш не успевает, т.е. инет глюкавый
Исчоо, в апликухе есть Хистори по всем АЧ, и пришедшим и потерявшимся.
Кстати, АЧ иногда упоминается в Выписке как м-банкинг... Вот не пойму почему
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 24 бер, 2020 17:05
clientage написав:
Особенно прикольно, када вайбер проскакивает, а пуш не успевает, т.е. инет глюкавый
Это не инет глюкавый, а мобайл от Аллы. В моне все пуши приходят, а в алле никогда не поймеш, что придет - пуш от аллы, вайбер или смс.
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curiousobro
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Додано: Вів 24 бер, 2020 17:26
curiousobro написав: clientage написав:
Особенно прикольно, када вайбер проскакивает, а пуш не успевает, т.е. инет глюкавый
Это не инет глюкавый, а мобайл от Аллы. В моне все пуши приходят, а в алле никогда не поймеш, что придет - пуш от аллы, вайбер или смс.
Согласен.
Бывает делаю 5..6 переводов в течение 30мин, и у Мони без проблем прилетают пуши, а у Алки буквально др. за дружкой приходят сообщ. по всем 3м каналам, и собрать их до купы мона тока в Хистори апликухи.
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 24 бер, 2020 17:45
clientage написав: Навигатор написав: clientage написав:
А вы назначение платежа указывали? Теперь там же новый шаблон -- нуна указывать назначение
Вы наверное сами ещё не пользовались, раз такое пишите ) если даже не указано назначение платежа, то оно при нажатии кнопки далее, подтягивается само - попробуйте и увидите сами.
Я то попробовал. У меня ушло с двумя Назначением: Алкиным и моим
И в течение 30мин дошло
Советуете еще БЕЗ моего Назначения отправить?
Пан Навигатор
, докладываю
Сделал кучу тестовых переводофф.
При внутрибанке между разными клиентами нуна вводить свое Назначение, + Алка своё добавит.
При внутрибанке между своими счетами НЕКУДА вводить своё Назначение
Седня эти переводы ходят от 15 до 30мин.
Отака она Алка-заХадка.
ПС. Чото слетело Доверенное устройство у меня в Хроме. Снес кукки. Думал може в МАБе р2р поправили. Нее, выбивает как и выбивало уже на протяжении недели.
Аллюсик, жги дальше
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 24 бер, 2020 18:39
Alfa_Bank
Добрый день. Подскажите пожалуйста, валюта в отделениях уже продаётся или нет ???
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Rawtang
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Додано: Вів 24 бер, 2020 18:55
Rawtang написав:Alfa_Bank
Добрый день. Подскажите пожалуйста, валюта в отделениях уже продаётся или нет ???
с евро ситуация лучше с долором хуже + много сопутствующих факторов, без конкретизации которыз вряд ли вам смогут отваетить...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Додано: Вів 24 бер, 2020 19:50
Alfa_Bank написав:
наблюдалось временное замедление передачи данных, но его должны были устранить сегодня.
... и таки устранили...
...ещё вчера перевод занимал более 2-х часов ( в моём случае 2:20)... а сегодня сын сделал пару тестовых переводов на супругу - так всё зашло протягом 20 мин... это даже лучший результат чем было раньше, спасибо
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Карамболь
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