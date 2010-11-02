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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 бер, 2020 20:15
Но бакс, это очень уж хитрый предмет,
Rawtang написав:
Подскажите пожалуйста, валюта в отделениях уже продаётся или нет ???
Всякая вещь - или есть, или нет,
А бакс, - я никак не пойму в чем секрет, -
Бакс если есть, то его сразу нет!
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Додано: Вів 24 бер, 2020 20:26
по максимке выключены смс-ки, но они все равно приходят, когда нет инета, в приложении галочка стоит на пуши. Абонки не будет?
Нашел на предыдущей странице ответ, шо не будет, прикольно
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Додано: Вів 24 бер, 2020 20:41
vollena71 написав: 2XL написав:
Подскажите отличия Готивки и Эко - только программа кэшбека? Или есть нюансы?
Для покупок есть разница Пільговий період
"Максимум Готівка" відсутній
"ЕКО-Максимум" до 62 днів
Для снятия налички - льготного периода нет по обеим кредиткамРОЗДІЛ IV ПАРАМЕТРИ ПРОДУКТІВ КРЕДИТНІ КАРТКИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
но обратить внимание, что если в ЕКО на РД будет задолженность даже по льготному периоду, начислит комиссию 3,5%. Так что для безнала лучше использовать Максимум
Востаннє редагувалось Shaman
в Вів 24 бер, 2020 21:00, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 24 бер, 2020 20:55
clientage написав: wig написав: pavel_good написав:
Сегодня оформил себе депозитную карту Комфорт.
Вопрос знатокам: если на карте нет денег, то как будет списываться абонка в 15 грн.?
А давно 15, вроде ж по 10 списывало?
Я вааще 8 помню, наверное уже 15
по тарифам - Комфорт 10, Ультра 20
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Додано: Вів 24 бер, 2020 20:56
Shaman написав: vollena71 написав: 2XL написав:
Подскажите отличия Готивки и Эко - только программа кэшбека? Или есть нюансы?
Для покупок есть разница Пільговий період
"Максимум Готівка" відсутній
"ЕКО-Максимум" до 62 днів
Для снятия налички - льготного периода нет по обеим кредиткамРОЗДІЛ IV ПАРАМЕТРИ ПРОДУКТІВ КРЕДИТНІ КАРТКИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ
но обратить внимание, что если на РД будет задолженность даже по льготному периоду, начислит комиссию 3,5%. Так что для безнала лучше использовать Максимум
Аналогичные условия у карты VODAFONE.
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Додано: Вів 24 бер, 2020 20:58
wig написав: Stringer написав:
А шо, тут есть у кого списывает?
За март не должно. А так, платил я им эту десятку, чем ото бегать по яйцу покупать. Или, того хуже, держать больше фонда.
уже писал - у меня не списывает, единственное, что делаю - при погашении Максимума вначале пополняю дебетовую карту в терминале, а потом через ИБ или МАБ - перебрасываю на кредитку
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Додано: Вів 24 бер, 2020 22:10
clientage написав:
Чото слетело Доверенное устройство у меня в Хроме. Снес кукки. Думал може в МАБе р2р поправили. Нее, выбивает как и выбивало уже на протяжении недели.
Аллюсик, жги дальше
Дык - самолёт не прилетел, который куки от маба к устройствам доставляет, шониясна ? )
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