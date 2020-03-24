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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8346834783488349>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1024
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
175
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
169
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1024
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 20:15

  Rawtang написав: Подскажите пожалуйста, валюта в отделениях уже продаётся или нет ???


Но бакс, это очень уж хитрый предмет,
Всякая вещь - или есть, или нет,
А бакс, - я никак не пойму в чем секрет, -
Бакс если есть, то его сразу нет!
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ruvex
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 20:26

Re: Альфа-Банк

по максимке выключены смс-ки, но они все равно приходят, когда нет инета, в приложении галочка стоит на пуши. Абонки не будет?

Нашел на предыдущей странице ответ, шо не будет, прикольно :P
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 20:41

  vollena71 написав:
  2XL написав:Подскажите отличия Готивки и Эко - только программа кэшбека? Или есть нюансы?

Для покупок есть разница Пільговий період
"Максимум Готівка" відсутній
"ЕКО-Максимум" до 62 днів
Для снятия налички - льготного периода нет по обеим кредиткам
РОЗДІЛ IV ПАРАМЕТРИ ПРОДУКТІВ КРЕДИТНІ КАРТКИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ


но обратить внимание, что если в ЕКО на РД будет задолженность даже по льготному периоду, начислит комиссию 3,5%. Так что для безнала лучше использовать Максимум
Востаннє редагувалось Shaman в Вів 24 бер, 2020 21:00, всього редагувалось 1 раз.
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 20:55

  clientage написав:
  wig написав:
  pavel_good написав:Сегодня оформил себе депозитную карту Комфорт.
Вопрос знатокам: если на карте нет денег, то как будет списываться абонка в 15 грн.?


А давно 15, вроде ж по 10 списывало?

Я вааще 8 помню, наверное уже 15 :lol:


по тарифам - Комфорт 10, Ультра 20
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 20:56

  Shaman написав:
  vollena71 написав:
  2XL написав:Подскажите отличия Готивки и Эко - только программа кэшбека? Или есть нюансы?

Для покупок есть разница Пільговий період
"Максимум Готівка" відсутній
"ЕКО-Максимум" до 62 днів
Для снятия налички - льготного периода нет по обеим кредиткам
РОЗДІЛ IV ПАРАМЕТРИ ПРОДУКТІВ КРЕДИТНІ КАРТКИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ


но обратить внимание, что если на РД будет задолженность даже по льготному периоду, начислит комиссию 3,5%. Так что для безнала лучше использовать Максимум


Аналогичные условия у карты VODAFONE.
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 20:58

  wig написав:
  Stringer написав:А шо, тут есть у кого списывает? :shock:

За март не должно. А так, платил я им эту десятку, чем ото бегать по яйцу покупать. Или, того хуже, держать больше фонда.


уже писал - у меня не списывает, единственное, что делаю - при погашении Максимума вначале пополняю дебетовую карту в терминале, а потом через ИБ или МАБ - перебрасываю на кредитку
Shaman
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 22:10

  clientage написав:Чото слетело Доверенное устройство у меня в Хроме. Снес кукки. Думал може в МАБе р2р поправили. Нее, выбивает как и выбивало уже на протяжении недели.
Аллюсик, жги дальше :evil:

Дык - самолёт не прилетел, который куки от маба к устройствам доставляет, шониясна ? )
mustbe
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 22:50

Re: Альфа-Банк

Подскажите, можно ли получить справку с информацией для заполнения декларации? Бесплатно, конечно. В Приват24 это все быстро делается. Монобанк по звонку в туже секунду отправил на почту. В Альфе все обшарила, что-то не могу найти.
taya77
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 23:27

  taya77 написав:Подскажите, можно ли получить справку с информацией для заполнения декларации? Бесплатно, конечно. В Приват24 это все быстро делается. Монобанк по звонку в туже секунду отправил на почту. В Альфе все обшарила, что-то не могу найти.

Шаляпин: «Даром только птички поют» ... :mrgreen:
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 23:38

  clientage написав:
  pavel_good написав:Сегодня оформил себе депозитную карту Комфорт.
Вопрос знатокам: если на карте нет денег, то как будет списываться абонка в 15 грн.?

в овердрафт, с последующим начислением штрафа
И это не депозитная, а дебетная карта :wink:


разве будут штрафы и пени?
вроде ж спишет в минус один раз и просто карту заблокирует до ближайшего пополнения.
просьба офпреда уточнить сей момент.
mephala
 
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