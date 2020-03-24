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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 24 бер, 2020 23:38
wig написав: Stringer написав:
А шо, тут есть у кого списывает?
За март не должно. А так, платил я им эту десятку, чем ото бегать по яйцу покупать. Или, того хуже, держать больше фонда.
зачем фонд? для комфорта 70К достаточно.
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mephala
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Додано: Вів 24 бер, 2020 23:46
mephala написав: wig написав: Stringer написав:
А шо, тут есть у кого списывает?
За март не должно. А так, платил я им эту десятку, чем ото бегать по яйцу покупать. Или, того хуже, держать больше фонда.
зачем фонд? для комфорта 70К достаточно.
для комфорта 20+, 70+ для ультры
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Додано: Сер 25 бер, 2020 00:01
mephala написав:
разве будут штрафы и пени?
вроде ж спишет в минус один раз и просто карту заблокирует до ближайшего пополнения.
просьба офпреда уточнить сей момент.
Штрафов и пени нет. Висит себе минус, но. Коллеги жаловались, что с минусом орехи не начисляются. Так что до 3-го апреля, лучше, не экспериментировать.
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wig
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Додано: Сер 25 бер, 2020 00:49
wig написав: mephala написав:
разве будут штрафы и пени?
вроде ж спишет в минус один раз и просто карту заблокирует до ближайшего пополнения.
просьба офпреда уточнить сей момент.
Штрафов и пени нет. Висит себе минус, но. Коллеги жаловались, что с минусом орехи не начисляются. Так что до 3-го апреля, лучше, не экспериментировать.
минус по дебетке висит безболезненно 3 мес. - потом начнут звонить девочки из отдела проблемной задолженности )
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