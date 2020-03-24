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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8346834783488349

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1024
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
175
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
169
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1024
Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 23:38

  wig написав:
  Stringer написав:А шо, тут есть у кого списывает? :shock:

За март не должно. А так, платил я им эту десятку, чем ото бегать по яйцу покупать. Или, того хуже, держать больше фонда.


зачем фонд? для комфорта 70К достаточно.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 24 бер, 2020 23:46

  mephala написав:
  wig написав:
  Stringer написав:А шо, тут есть у кого списывает? :shock:

За март не должно. А так, платил я им эту десятку, чем ото бегать по яйцу покупать. Или, того хуже, держать больше фонда.


зачем фонд? для комфорта 70К достаточно.

для комфорта 20+, 70+ для ультры
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ruvex
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 00:01

  mephala написав:разве будут штрафы и пени?
вроде ж спишет в минус один раз и просто карту заблокирует до ближайшего пополнения.
просьба офпреда уточнить сей момент.

Штрафов и пени нет. Висит себе минус, но. Коллеги жаловались, что с минусом орехи не начисляются. Так что до 3-го апреля, лучше, не экспериментировать.
wig
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 00:49

  wig написав:
  mephala написав:разве будут штрафы и пени?
вроде ж спишет в минус один раз и просто карту заблокирует до ближайшего пополнения.
просьба офпреда уточнить сей момент.

Штрафов и пени нет. Висит себе минус, но. Коллеги жаловались, что с минусом орехи не начисляются. Так что до 3-го апреля, лучше, не экспериментировать.


минус по дебетке висит безболезненно 3 мес. - потом начнут звонить девочки из отдела проблемной задолженности )
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 07:03

  Hack-Stock написав:по максимке выключены смс-ки, но они все равно приходят, когда нет инета, в приложении галочка стоит на пуши. Абонки не будет?

Нашел на предыдущей странице ответ, шо не будет, прикольно :P


Я вообще не пойму, зачем банку экономить на спичках - смски, бесплатный номер. В чем смысл
node
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 07:31

Re: Альфа-Банк

node написав:Я вообще не пойму, зачем банку экономить на спичках - смски, бесплатный номер. В чем смысл


Одна коробка спичек - 1грн.
Один миллион коробок - ?
Aps
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