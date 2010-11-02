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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 бер, 2020 09:47
Alfa_Bank написав:
Если на момент списания на счете недостаточно средств, комиссия спишется за счет несанкционированного овердрафта 1 раз. После чего несанкционированная задолженность будет переведена на просроченную, карта будет заблокирована и комиссии списываться не будут до момента погашения просроченной задолженности.
Через сколько времени карта будет заблокирована, а задолженность станет просроченной - через день, через месяц? Вдруг клиент не сразу заметил минус на счету...
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Vorlon
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Додано: Сер 25 бер, 2020 09:52
Vorlon написав: Alfa_Bank написав:
Если на момент списания на счете недостаточно средств, комиссия спишется за счет несанкционированного овердрафта 1 раз. После чего несанкционированная задолженность будет переведена на просроченную, карта будет заблокирована и комиссии списываться не будут до момента погашения просроченной задолженности.
Через сколько времени карта будет заблокирована, а задолженность станет просроченной - через день, через месяц? Вдруг клиент не сразу заметил минус на счету...
Vorlon, добрый день. На просроченную несанкционированная задолженность по дебетовым картам выносится в последний рабочий день следующего месяца после возникновения несанкционированной задолженности.
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Сер 25 бер, 2020 09:13
omb
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