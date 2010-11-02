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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8347834883498350

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1024
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
175
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
169
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1024
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 09:47

  Alfa_Bank написав:Если на момент списания на счете недостаточно средств, комиссия спишется за счет несанкционированного овердрафта 1 раз. После чего несанкционированная задолженность будет переведена на просроченную, карта будет заблокирована и комиссии списываться не будут до момента погашения просроченной задолженности.

Через сколько времени карта будет заблокирована, а задолженность станет просроченной - через день, через месяц? Вдруг клиент не сразу заметил минус на счету...
Vorlon
 
Повідомлень: 8164
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 09:52

  Vorlon написав:
  Alfa_Bank написав:Если на момент списания на счете недостаточно средств, комиссия спишется за счет несанкционированного овердрафта 1 раз. После чего несанкционированная задолженность будет переведена на просроченную, карта будет заблокирована и комиссии списываться не будут до момента погашения просроченной задолженности.

Через сколько времени карта будет заблокирована, а задолженность станет просроченной - через день, через месяц? Вдруг клиент не сразу заметил минус на счету...

Vorlon, добрый день. На просроченную несанкционированная задолженность по дебетовым картам выносится в последний рабочий день следующего месяца после возникновения несанкционированной задолженности.
Alfa_Bank
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Повідомлень: 8348
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  #<1 ... 8347834883498350
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