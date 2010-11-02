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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8348834983508351>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1024
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
175
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
169
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1024
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 09:47

  Alfa_Bank написав:Если на момент списания на счете недостаточно средств, комиссия спишется за счет несанкционированного овердрафта 1 раз. После чего несанкционированная задолженность будет переведена на просроченную, карта будет заблокирована и комиссии списываться не будут до момента погашения просроченной задолженности.

Через сколько времени карта будет заблокирована, а задолженность станет просроченной - через день, через месяц? Вдруг клиент не сразу заметил минус на счету...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 09:52

  Vorlon написав:
  Alfa_Bank написав:Если на момент списания на счете недостаточно средств, комиссия спишется за счет несанкционированного овердрафта 1 раз. После чего несанкционированная задолженность будет переведена на просроченную, карта будет заблокирована и комиссии списываться не будут до момента погашения просроченной задолженности.

Через сколько времени карта будет заблокирована, а задолженность станет просроченной - через день, через месяц? Вдруг клиент не сразу заметил минус на счету...

Vorlon, добрый день. На просроченную несанкционированная задолженность по дебетовым картам выносится в последний рабочий день следующего месяца после возникновения несанкционированной задолженности.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 10:08

Вопрос к офпреду.
Прислушиваясь к рекомендациям о непосещении отделений банка решил вчера первый раз оплатить часть коммунальных услуг с КК МАксимум.
Сделал оплату через МАБ на областной електрогазсбыт без комиссии.
Платежи на облгазы и облгазсбыты, не было в МАБе, пришлось делать через их сайт и протмоне уже с комиссиями.
Воля кабель тоже через МАБ без комиссий.
Сегодня открываю МАБ вижу такую операцию - Комиссия за перевод с СКС Money Send в кредит -59,96 грн дата -25.03.20
Можно разъяснить что это и где об этом почитать на будущее поскольку планирую коммуналку таки платить через КК Максимум?
joik
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 10:30

  joik написав:Вопрос к офпреду.
Прислушиваясь к рекомендациям о непосещении отделений банка решил вчера первый раз оплатить часть коммунальных услуг с КК МАксимум.
Сделал оплату через МАБ на областной електрогазсбыт без комиссии.
Платежи на облгазы и облгазсбыты, не было в МАБе, пришлось делать через их сайт и протмоне уже с комиссиями.
Воля кабель тоже через МАБ без комиссий.
Сегодня открываю МАБ вижу такую операцию - Комиссия за перевод с СКС Money Send в кредит -59,96 грн дата -25.03.20
Можно разъяснить что это и где об этом почитать на будущее поскольку планирую коммуналку таки платить через КК Максимум?

joik, добрый день. Одна из операций прошла как денежный перевод, за него удержана комиссия. Детали напишу в ЛС.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 10:37

Alfa_Bank
И как человек мог догадаться что это перевод а не оплата?
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 10:38

  ukrprom2014 написав:Alfa_Bank
И как человек мог догадаться что это перевод а не оплата?

ukrprom2014, добрый день. Вопрос не к нам, а к торговцу. Мы списываем согласно его запросу.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 10:44

Alfa_Bank
Вопрос таки к Вам.
Ведь не сложно в приложухе создать "лимит на денежные переводы" , правда?
Человек поставит себе 0 и будет видеть что такая операция не прошла.
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ukrprom2014
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 10:47

  ukrprom2014 написав:Alfa_Bank
Вопрос таки к Вам.
Ведь не сложно в приложухе создать "лимит на денежные переводы" , правда?
Человек поставит себе 0 и будет видеть что такая операция не прошла.

Вопрос передам на обсуждение.
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 10:51

  ukrprom2014 написав:Alfa_Bank
Вопрос таки к Вам.
Ведь не сложно в приложухе создать "лимит на денежные переводы" , правда?
Человек поставит себе 0 и будет видеть что такая операция не прошла.

А банку заработать как?

Давно уже тема про более тонкую настройку лимитов была, почти сразу после переезда на свой процессинг.
Воз и ныне там.

Хотя в том же моне тоже нет отдельного лимита п2п.
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 10:55

Для оф.представителя

Делал перевод 20.03.2020 по реквизитам (iban) в другой банк (А-банк). В ячейке 'код получателя' сделал ошибку в цифре, при том что в 'назначении платежа' ипн указан верно. В поддержку банков обратился на следующий рабочий день, рекомендовали ждать 3-х раб.дней и деньги вернутся...
Сегодня оба банка кивают друг на дружку...
Можете посодействовать?
Giacomo
 
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