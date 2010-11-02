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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 бер, 2020 09:47
Alfa_Bank написав:
Если на момент списания на счете недостаточно средств, комиссия спишется за счет несанкционированного овердрафта 1 раз. После чего несанкционированная задолженность будет переведена на просроченную, карта будет заблокирована и комиссии списываться не будут до момента погашения просроченной задолженности.
Через сколько времени карта будет заблокирована, а задолженность станет просроченной - через день, через месяц? Вдруг клиент не сразу заметил минус на счету...
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Vorlon
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Додано: Сер 25 бер, 2020 09:52
Vorlon написав: Alfa_Bank написав:
Если на момент списания на счете недостаточно средств, комиссия спишется за счет несанкционированного овердрафта 1 раз. После чего несанкционированная задолженность будет переведена на просроченную, карта будет заблокирована и комиссии списываться не будут до момента погашения просроченной задолженности.
Через сколько времени карта будет заблокирована, а задолженность станет просроченной - через день, через месяц? Вдруг клиент не сразу заметил минус на счету...
Vorlon, добрый день. На просроченную несанкционированная задолженность по дебетовым картам выносится в последний рабочий день следующего месяца после возникновения несанкционированной задолженности.
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Alfa_Bank
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Додано: Сер 25 бер, 2020 10:08
Вопрос к офпреду.
Прислушиваясь к рекомендациям о непосещении отделений банка решил вчера первый раз оплатить часть коммунальных услуг с КК МАксимум.
Сделал оплату через МАБ на областной електрогазсбыт без комиссии.
Платежи на облгазы и облгазсбыты, не было в МАБе, пришлось делать через их сайт и протмоне уже с комиссиями.
Воля кабель тоже через МАБ без комиссий.
Сегодня открываю МАБ вижу такую операцию - Комиссия за перевод с СКС Money Send в кредит -59,96 грн дата -25.03.20
Можно разъяснить что это и где об этом почитать на будущее поскольку планирую коммуналку таки платить через КК Максимум?
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joik
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Додано: Сер 25 бер, 2020 10:30
joik написав:
Вопрос к офпреду.
Прислушиваясь к рекомендациям о непосещении отделений банка решил вчера первый раз оплатить часть коммунальных услуг с КК МАксимум.
Сделал оплату через МАБ на областной електрогазсбыт без комиссии.
Платежи на облгазы и облгазсбыты, не было в МАБе, пришлось делать через их сайт и протмоне уже с комиссиями.
Воля кабель тоже через МАБ без комиссий.
Сегодня открываю МАБ вижу такую операцию - Комиссия за перевод с СКС Money Send в кредит -59,96 грн дата -25.03.20
Можно разъяснить что это и где об этом почитать на будущее поскольку планирую коммуналку таки платить через КК Максимум?
joik, добрый день. Одна из операций прошла как денежный перевод, за него удержана комиссия. Детали напишу в ЛС.
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Додано: Сер 25 бер, 2020 10:37
Alfa_Bank
И как человек мог догадаться что это перевод а не оплата?
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ukrprom2014
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Додано: Сер 25 бер, 2020 10:38
ukrprom2014 написав:Alfa_Bank
И как человек мог догадаться что это перевод а не оплата?
ukrprom2014, добрый день. Вопрос не к нам, а к торговцу. Мы списываем согласно его запросу.
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Додано: Сер 25 бер, 2020 10:44
Alfa_Bank
Вопрос таки к Вам.
Ведь не сложно в приложухе создать "лимит на денежные переводы" , правда?
Человек поставит себе 0 и будет видеть что такая операция не прошла.
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ukrprom2014
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Додано: Сер 25 бер, 2020 10:47
ukrprom2014 написав:Alfa_Bank
Вопрос таки к Вам.
Ведь не сложно в приложухе создать "лимит на денежные переводы" , правда?
Человек поставит себе 0 и будет видеть что такая операция не прошла.
Вопрос передам на обсуждение.
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Додано: Сер 25 бер, 2020 10:51
ukrprom2014 написав:Alfa_Bank
Вопрос таки к Вам.
Ведь не сложно в приложухе создать "лимит на денежные переводы" , правда?
Человек поставит себе 0 и будет видеть что такая операция не прошла.
А банку заработать как?
Давно уже тема про более тонкую настройку лимитов была, почти сразу после переезда на свой процессинг.
Воз и ныне там.
Хотя в том же моне тоже нет отдельного лимита п2п.
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curiousobro
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Додано: Сер 25 бер, 2020 10:55
Делал перевод 20.03.2020 по реквизитам (iban) в другой банк (А-банк). В ячейке 'код получателя' сделал ошибку в цифре, при том что в 'назначении платежа' ипн указан верно. В поддержку банков обратился на следующий рабочий день, рекомендовали ждать 3-х раб.дней и деньги вернутся...
Сегодня оба банка кивают друг на дружку...
Можете посодействовать?
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Giacomo
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