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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 бер, 2020 11:00
Giacomo написав:
Делал перевод 20.03.2020 по реквизитам (iban) в другой банк (А-банк). В ячейке 'код получателя' сделал ошибку в цифре, при том что в 'назначении платежа' ипн указан верно. В поддержку банков обратился на следующий рабочий день, рекомендовали ждать 3-х раб.дней и деньги вернутся...
Сегодня оба банка кивают друг на дружку...
Можете посодействовать?
а шо содействовать? гроши на 3720 в Акценте.3 дня и назад
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Додано: Сер 25 бер, 2020 11:04
Alfa_Bank написав: joik написав:
Вопрос к офпреду.
Прислушиваясь к рекомендациям о непосещении отделений банка решил вчера первый раз оплатить часть коммунальных услуг с КК МАксимум.
Сделал оплату через МАБ на областной електрогазсбыт без комиссии.
Платежи на облгазы и облгазсбыты, не было в МАБе, пришлось делать через их сайт и протмоне уже с комиссиями.
Воля кабель тоже через МАБ без комиссий.
Сегодня открываю МАБ вижу такую операцию - Комиссия за перевод с СКС Money Send в кредит -59,96 грн дата -25.03.20
Можно разъяснить что это и где об этом почитать на будущее поскольку планирую коммуналку таки платить через КК Максимум?
joik, добрый день. Одна из операций прошла как денежный перевод, за него удержана комиссия. Детали напишу в ЛС.
Почитал все понятно, это не комунальные платежи, спасибо, плюсанул
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Додано: Сер 25 бер, 2020 11:04
Мизантрóп написав: Giacomo написав:
Делал перевод 20.03.2020 по реквизитам (iban) в другой банк (А-банк). В ячейке 'код получателя' сделал ошибку в цифре, при том что в 'назначении платежа' ипн указан верно. В поддержку банков обратился на следующий рабочий день, рекомендовали ждать 3-х раб.дней и деньги вернутся...
Сегодня оба банка кивают друг на дружку...
Можете посодействовать?
а шо содействовать? гроши на 3720 в Акценте.3 дня и назад
Вы знаете какое сегодня число?
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Giacomo
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Додано: Сер 25 бер, 2020 11:05
Giacomo написав:
Делал перевод 20.03.2020 по реквизитам (iban) в другой банк (А-банк). В ячейке 'код получателя' сделал ошибку в цифре, при том что в 'назначении платежа' ипн указан верно. В поддержку банков обратился на следующий рабочий день, рекомендовали ждать 3-х раб.дней и деньги вернутся...
Сегодня оба банка кивают друг на дружку...
Можете посодействовать?
Giacomo, добрый день. Напишите счет и детали операции в ЛС, пожалуйста.
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Додано: Сер 25 бер, 2020 11:22
Alfa_Bank написав: Giacomo написав:
Делал перевод 20.03.2020 по реквизитам (iban) в другой банк (А-банк). В ячейке 'код получателя' сделал ошибку в цифре, при том что в 'назначении платежа' ипн указан верно. В поддержку банков обратился на следующий рабочий день, рекомендовали ждать 3-х раб.дней и деньги вернутся...
Сегодня оба банка кивают друг на дружку...
Можете посодействовать?
Giacomo, добрый день. Напишите счет и детали операции в ЛС, пожалуйста.
Вітаю!
Підкажіть, а коли можна отримати кредитку Максимум і як саме в наших краях, якщо замовити її через мобайл попередньо схвалену? Можна безіменну швиденько у відділенні чи лише чекати чогось/когось треба?
За рефкою цього вже не зробиш наразі?
Переходь на темний бік за карткою Моно
(кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена
від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО
кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
- https://monobank.ua/r/2xGi
- https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
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Додано: Сер 25 бер, 2020 11:31
Giacomo написав:
В ячейке 'код получателя' сделал ошибку в цифре, при том что в 'назначении платежа' ипн указан верно.
И чё?
Вы отправляете СЭП по прямым реквизитам, а не через транзитный и, поэтому важно важно правильно заполнять поля. А в назначении платежа достаточно указать "Перевод личных средств" или подобное.
Giacomo написав:
Вы знаете какое сегодня число?
Это, если А-Банк получил деньгу в пятницу ибо деньги между банками следуют до 3-х рабочих дней...
kreuz написав:
За рефкою цього вже не зробиш наразі?
Із середини січня рефки все
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
- 50 грн — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank ► Велика 5
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Додано: Сер 25 бер, 2020 11:31
kreuz написав:
Вітаю!
Підкажіть, а коли можна отримати кредитку Максимум і як саме в наших краях, якщо замовити її через мобайл попередньо схвалену? Можна безіменну швиденько у відділенні чи лише чекати чогось/когось треба?
За рефкою цього вже не зробиш наразі?
kreuz, доброго дня. Відділення у вашому місті працюють. Можна отримати миттєву неіменну картку (перед візитом зателефонуйте у відділення та уточніть, щоб був наявний неіменний платик, про всяк випадок).
Запроси друга вже не діє.
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