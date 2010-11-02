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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8348834983508351

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1024
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
175
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
169
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1024
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 11:00

  Giacomo написав:Делал перевод 20.03.2020 по реквизитам (iban) в другой банк (А-банк). В ячейке 'код получателя' сделал ошибку в цифре, при том что в 'назначении платежа' ипн указан верно. В поддержку банков обратился на следующий рабочий день, рекомендовали ждать 3-х раб.дней и деньги вернутся...
Сегодня оба банка кивают друг на дружку...
Можете посодействовать?
а шо содействовать? гроши на 3720 в Акценте.3 дня и назад
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 11:04

  Alfa_Bank написав:
  joik написав:Вопрос к офпреду.
Прислушиваясь к рекомендациям о непосещении отделений банка решил вчера первый раз оплатить часть коммунальных услуг с КК МАксимум.
Сделал оплату через МАБ на областной електрогазсбыт без комиссии.
Платежи на облгазы и облгазсбыты, не было в МАБе, пришлось делать через их сайт и протмоне уже с комиссиями.
Воля кабель тоже через МАБ без комиссий.
Сегодня открываю МАБ вижу такую операцию - Комиссия за перевод с СКС Money Send в кредит -59,96 грн дата -25.03.20
Можно разъяснить что это и где об этом почитать на будущее поскольку планирую коммуналку таки платить через КК Максимум?

joik, добрый день. Одна из операций прошла как денежный перевод, за него удержана комиссия. Детали напишу в ЛС.


Почитал все понятно, это не комунальные платежи, спасибо, плюсанул
joik
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 11:04

  Мизантрóп написав:
  Giacomo написав:Делал перевод 20.03.2020 по реквизитам (iban) в другой банк (А-банк). В ячейке 'код получателя' сделал ошибку в цифре, при том что в 'назначении платежа' ипн указан верно. В поддержку банков обратился на следующий рабочий день, рекомендовали ждать 3-х раб.дней и деньги вернутся...
Сегодня оба банка кивают друг на дружку...
Можете посодействовать?
а шо содействовать? гроши на 3720 в Акценте.3 дня и назад


Вы знаете какое сегодня число?
Giacomo
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 11:05

  Giacomo написав:Делал перевод 20.03.2020 по реквизитам (iban) в другой банк (А-банк). В ячейке 'код получателя' сделал ошибку в цифре, при том что в 'назначении платежа' ипн указан верно. В поддержку банков обратился на следующий рабочий день, рекомендовали ждать 3-х раб.дней и деньги вернутся...
Сегодня оба банка кивают друг на дружку...
Можете посодействовать?

Giacomo, добрый день. Напишите счет и детали операции в ЛС, пожалуйста.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 11:22

  Alfa_Bank написав:
  Giacomo написав:Делал перевод 20.03.2020 по реквизитам (iban) в другой банк (А-банк). В ячейке 'код получателя' сделал ошибку в цифре, при том что в 'назначении платежа' ипн указан верно. В поддержку банков обратился на следующий рабочий день, рекомендовали ждать 3-х раб.дней и деньги вернутся...
Сегодня оба банка кивают друг на дружку...
Можете посодействовать?

Giacomo, добрый день. Напишите счет и детали операции в ЛС, пожалуйста.

Вітаю!

Підкажіть, а коли можна отримати кредитку Максимум і як саме в наших краях, якщо замовити її через мобайл попередньо схвалену? Можна безіменну швиденько у відділенні чи лише чекати чогось/когось треба?

За рефкою цього вже не зробиш наразі?
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 11:31

Re: Альфа-Банк

  Giacomo написав:В ячейке 'код получателя' сделал ошибку в цифре, при том что в 'назначении платежа' ипн указан верно.
И чё?
Вы отправляете СЭП по прямым реквизитам, а не через транзитный и, поэтому важно важно правильно заполнять поля. А в назначении платежа достаточно указать "Перевод личных средств" или подобное.

  Giacomo написав:Вы знаете какое сегодня число?
Это, если А-Банк получил деньгу в пятницу ибо деньги между банками следуют до 3-х рабочих дней...

  kreuz написав:За рефкою цього вже не зробиш наразі?
Із середини січня рефки все :(
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 грн — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank ► Велика 5
  • 50/100 грн — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 11:31

  kreuz написав:Вітаю!

Підкажіть, а коли можна отримати кредитку Максимум і як саме в наших краях, якщо замовити її через мобайл попередньо схвалену? Можна безіменну швиденько у відділенні чи лише чекати чогось/когось треба?

За рефкою цього вже не зробиш наразі?

kreuz, доброго дня. Відділення у вашому місті працюють. Можна отримати миттєву неіменну картку (перед візитом зателефонуйте у відділення та уточніть, щоб був наявний неіменний платик, про всяк випадок).
Запроси друга вже не діє.
Alfa_Bank
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