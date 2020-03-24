ky2020 написав:

К сожалению, в текущей ситуации банк ведет себя крайне скотски по отношению ко всем.. Никаких отсрочек и списаний для должников - ибо закон есть закон.. и в любой ситуации долги никто не отменял.. При этом, если есть возможность не выполнить свои обязательства перед клиентами - это делается без всяких намеков на законы и положения..Несите деньги (много денег), мы сделаем Вас Вип клиентом, дадим персонального менеджера и будем решать все Ваши вопросы по первому звонку..Вопрос один - верните то, что положено договором, без всяких досрочных расторжений и т.д. - "извините.. мы Вам не поможем.."Вывод - "надежность" банка проявляется не его рейтингом в топе, а его возможностью решать вполне обыденные и простые вопросы в те моменты, когда их нужно решать.. а всякие сказки про нелетающие самолеты и отсутствие наличных в кассе, даже если перед тобой кто-либо их в эту кассу отдал - уже вызывают только улыбку..