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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8349835083518352

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1024
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
175
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
169
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1024
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 12:14

  Alfa_Bank написав:
  kreuz написав:Вітаю!

Підкажіть, а коли можна отримати кредитку Максимум і як саме в наших краях, якщо замовити її через мобайл попередньо схвалену? Можна безіменну швиденько у відділенні чи лише чекати чогось/когось треба?

За рефкою цього вже не зробиш наразі?

kreuz, доброго дня. Відділення у вашому місті працюють. Можна отримати миттєву неіменну картку (перед візитом зателефонуйте у відділення та уточніть, щоб був наявний неіменний платик, про всяк випадок).
Запроси друга вже не діє.

Дякую. Чи вірно зрозумів, що безіменку можна взяти лише у відділенні, а через мобайл треба буде чекати кур'єра з іменною?
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 12:16

  kreuz написав:
  Alfa_Bank написав:
  kreuz написав:Вітаю!

Підкажіть, а коли можна отримати кредитку Максимум і як саме в наших краях, якщо замовити її через мобайл попередньо схвалену? Можна безіменну швиденько у відділенні чи лише чекати чогось/когось треба?

За рефкою цього вже не зробиш наразі?

kreuz, доброго дня. Відділення у вашому місті працюють. Можна отримати миттєву неіменну картку (перед візитом зателефонуйте у відділення та уточніть, щоб був наявний неіменний платик, про всяк випадок).
Запроси друга вже не діє.

Дякую. Чи вірно зрозумів, що безіменку можна взяти лише у відділенні, а через мобайл треба буде чекати кур'єра з іменною?

Так, вірно.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 12:20

  Alfa_Bank написав:
  Rawtang написав:Alfa_Bank

Добрый день. Подскажите пожалуйста, валюта в отделениях уже продаётся или нет ???

Rawtang, добрый день. Доллар пока нет, евро - без ограничений.


Евро можно заказывать на выдачу ?
Есть какие-то ограничения по сумме ?
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 12:21

  vladimir07 написав:
  Alfa_Bank написав:
  Rawtang написав:Alfa_Bank

Добрый день. Подскажите пожалуйста, валюта в отделениях уже продаётся или нет ???

Rawtang, добрый день. Доллар пока нет, евро - без ограничений.


Евро можно заказывать на выдачу ?
Есть какие-то ограничения по сумме ?

vladimir07, добрый день. Можно, сумма в пределах остатка на счетах.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 12:26

Я, к сожалению, не могу написать Вам в личку и выкладывать сюда свою персональную информацию тоже.. Но думаю Вы легко найдете моего персонального менеджера Наталию с телефоном 067 @@@ 5015 и решите нужны ли Вам в дальнейшем клиенты, готовые размещать шестизначные цифры в гривниевом эквиваленте.. или Вас интересует исключительно сиеминутная выгода...

  Alfa_Bank написав:
  ky2020 написав:К сожалению, в текущей ситуации банк ведет себя крайне скотски по отношению ко всем.. Никаких отсрочек и списаний для должников - ибо закон есть закон.. и в любой ситуации долги никто не отменял.. При этом, если есть возможность не выполнить свои обязательства перед клиентами - это делается без всяких намеков на законы и положения..
Несите деньги (много денег), мы сделаем Вас Вип клиентом, дадим персонального менеджера и будем решать все Ваши вопросы по первому звонку..
Вопрос один - верните то, что положено договором, без всяких досрочных расторжений и т.д. - "извините.. мы Вам не поможем.."
Вывод - "надежность" банка проявляется не его рейтингом в топе, а его возможностью решать вполне обыденные и простые вопросы в те моменты, когда их нужно решать.. а всякие сказки про нелетающие самолеты и отсутствие наличных в кассе, даже если перед тобой кто-либо их в эту кассу отдал - уже вызывают только улыбку..

ky2020, добрый день. Напишите ваши данные и детали претензии. Может, смогу помочь.
ky2020
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 12:35

Alfa_Bank
Що там зараз за алгоритм працює, активація в додатку, встановлення ПІН, переведення на ПУШ? Обидва страхування вимикаються, як саме?

Як швидко підключаєте Максимум до Кеш'ю? Як дізнатися, що це вже відбулося?

Ще раз дякую наперед.
Переходь на темний бік за карткою Моно (кожному по 50 грн), обирай кредитку Зелена від А-банку (кожному по 50 грн) або КОКО кард від Форварду (по 100 грн. за кредитну, по 50 грн. за дебетну, де ще й 15% на залишок до 15кгрн і кешбек):
  • https://monobank.ua/r/2xGi
  • https://a-bank.com.ua/t?a=4R0EFKPVAXX0
  • http://lx4.me/c/scmNJYrY
kreuz
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 12:36

  ky2020 написав:Я, к сожалению, не могу написать Вам в личку и выкладывать сюда свою персональную информацию тоже.. Но думаю Вы легко найдете моего персонального менеджера Наталию с телефоном 067 @@@ 5015 и решите нужны ли Вам в дальнейшем клиенты, готовые размещать шестизначные цифры в гривниевом эквиваленте.. или Вас интересует исключительно сиеминутная выгода...

  Alfa_Bank написав:
  ky2020 написав:К сожалению, в текущей ситуации банк ведет себя крайне скотски по отношению ко всем.. Никаких отсрочек и списаний для должников - ибо закон есть закон.. и в любой ситуации долги никто не отменял.. При этом, если есть возможность не выполнить свои обязательства перед клиентами - это делается без всяких намеков на законы и положения..
Несите деньги (много денег), мы сделаем Вас Вип клиентом, дадим персонального менеджера и будем решать все Ваши вопросы по первому звонку..
Вопрос один - верните то, что положено договором, без всяких досрочных расторжений и т.д. - "извините.. мы Вам не поможем.."
Вывод - "надежность" банка проявляется не его рейтингом в топе, а его возможностью решать вполне обыденные и простые вопросы в те моменты, когда их нужно решать.. а всякие сказки про нелетающие самолеты и отсутствие наличных в кассе, даже если перед тобой кто-либо их в эту кассу отдал - уже вызывают только улыбку..

ky2020, добрый день. Напишите ваши данные и детали претензии. Может, смогу помочь.

Напишите сюда info_client@alfabank.kiev.ua.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 12:41

  kreuz написав:Alfa_Bank
Що там зараз за алгоритм працює, активація в додатку, встановлення ПІН, переведення на ПУШ? Обидва страхування вимикаються, як саме?

Як швидко підключаєте Максимум до Кеш'ю? Як дізнатися, що це вже відбулося?

Ще раз дякую наперед.

Отримавши картку, активуєте та встановлюєте пін в додатку (це зараз одна кнопка). Потім переходите на пуш. Страховки можна відключити в будь-який час через КЦ.
2.2. Підключення до Програми винагород автоматичне:
для існуючих клієнтів – з дати старту Програми;
для нових клієнтів – з дати активації Картки, згідно Додатку 1.
При відкритті /перевипуску картки, яка бере участь у Програмі винагород згідно Додатка 1, бонуси по Програмі винагород почнуть нараховуватись з моменту активації Картки, але будуть зараховані та відображені на Бонусному рахунку Учасника протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту активації Картки.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 12:49

Re: Альфа-Банк

kreuz, если карты Аллочки нет, то выбор категорий для получения супер-бонусов можно будет сделать в начале месяца. Раньше это можно было сделать после подключения карты к Cash'U Club.
Отримай кешбек від банку за оформлення платіжної картки!
  • 50 грн — monobank ► monobank.ua/r/XZ8c6 || А-Банк ► Зелена, a-bank.com.ua/t?a=53CA54RRMBX0 || tasbank ► Велика 5
  • 50/100 грн — Forward Bank ► КОКО КАРД (дебетова/кредитна), lx4.me/c/5zzd8hrz
MASolomko
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 13:00

  MASolomko написав:kreuz, если карты Аллочки нет, то выбор категорий для получения супер-бонусов можно будет сделать в начале месяца. Раньше это можно было сделать после подключения карты к Cash'U Club.

MASolomko, добрый день.
5.3. Для нового учасника Програми, що відкрив картку, яка бере участь у Програмі згідно Додатка 1 цих правил, Категорії стануть доступні для вибору непізніше ніж через 3 дні з дати активації картки.
Alfa_Bank
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