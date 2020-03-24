Естественно я там сначала прочёл, мне показалось всё очень сложно. Или я искал, где меня хотят обмануть и не нашел..? Например лимит 1000 на покупки в продуктовых. Я делаю покупку на 10 тысяч, мне начисляют тысячу орехов, я их меняю на 800 грн.?
Я что-то пропустил... Уточните, плиз, а где сказано, что лимит кэшбэка на покупки в продуктовых - 1000 грн? Что-то я подобного не видел. Или Альфа втихую вообще уменьшила возможный кэшбэк до 1000 грн?
Естественно я там сначала прочёл, мне показалось всё очень сложно. Или я искал, где меня хотят обмануть и не нашел..? Например лимит 1000 на покупки в продуктовых. Я делаю покупку на 10 тысяч, мне начисляют тысячу орехов, я их меняю на 800 грн.?
Я что-то пропустил... Уточните, плиз, а где сказано, что лимит кэшбэка на покупки в продуктовых - 1000 грн? Что-то я подобного не видел. Или Альфа втихую вообще уменьшила возможный кэшбэк до 1000 грн?
Сегодня в приложении завел карту FastCard в евро, купил 10 евро. Баланс карты показывает 0. Нажимаю на активацию карты, ввожу пароль из СМС - выдает "Заявка отклонена". При этом в выписках показывается операция покупки 10 евро. Что надо сделать для правильного отображения баланса карты ?
Сегодня в приложении завел карту FastCard в евро, купил 10 евро. Баланс карты показывает 0. Нажимаю на активацию карты, ввожу пароль из СМС - выдает "Заявка отклонена". При этом в выписках показывается операция покупки 10 евро. Что надо сделать для правильного отображения баланса карты ?
При перезапуске приложения ничего не изменилось.
Баланс карты обновляется автоматически, активация на это не влияет. Обновление может занять некоторое время (полчаса, час). Если сумма не появится, напишите в ЛС.
Сегодня в приложении завел карту FastCard в евро, купил 10 евро. Баланс карты показывает 0. Нажимаю на активацию карты, ввожу пароль из СМС - выдает "Заявка отклонена". При этом в выписках показывается операция покупки 10 евро. Что надо сделать для правильного отображения баланса карты ?
При перезапуске приложения ничего не изменилось.
Баланс карты обновляется автоматически, активация на это не влияет. Обновление может занять некоторое время (полчаса, час). Если сумма не появится, напишите в ЛС.
Нужна ли активация для вновь созданной карты в евро ? Если да, то почему заявка не принимается, пробовал раз 5 уже ?
Можно ли имея FastCard в долларах и евро менять по кросс курсу эти валюты ? У меня сейчас если выбрать доллар, то обмен предлагается только на гривну, евро не показывается внизу экрана для выбора.
Сегодня в приложении завел карту FastCard в евро, купил 10 евро. Баланс карты показывает 0. Нажимаю на активацию карты, ввожу пароль из СМС - выдает "Заявка отклонена". При этом в выписках показывается операция покупки 10 евро. Что надо сделать для правильного отображения баланса карты ?
При перезапуске приложения ничего не изменилось.
Так перед активацией карту нуна получить в отд-и. Это именная карта. Без активации вы можете тока покупать на неё валюту в ИБ, а продавать/снимать не получится. До Короны по Киеву в течение недели выпускали карту. Уточняйте в чате де вы сможете забрать эту карту