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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8351835283538354>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1024
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
175
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
169
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1024
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 13:36

  2XL написав:
Мизантрóп написав:В апликухе разжевано всё
Естественно я там сначала прочёл, мне показалось всё очень сложно. Или я искал, где меня хотят обмануть и не нашел..?
Например лимит 1000 на покупки в продуктовых. Я делаю покупку на 10 тысяч, мне начисляют тысячу орехов, я их меняю на 800 грн.?

Я что-то пропустил...
Уточните, плиз, а где сказано, что лимит кэшбэка на покупки в продуктовых - 1000 грн?
Что-то я подобного не видел.
Или Альфа втихую вообще уменьшила возможный кэшбэк до 1000 грн?
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 13:44

  Искатель написав:
  2XL написав:
Мизантрóп написав:В апликухе разжевано всё
Естественно я там сначала прочёл, мне показалось всё очень сложно. Или я искал, где меня хотят обмануть и не нашел..?
Например лимит 1000 на покупки в продуктовых. Я делаю покупку на 10 тысяч, мне начисляют тысячу орехов, я их меняю на 800 грн.?

Я что-то пропустил...
Уточните, плиз, а где сказано, что лимит кэшбэка на покупки в продуктовых - 1000 грн?
Что-то я подобного не видел.
Или Альфа втихую вообще уменьшила возможный кэшбэк до 1000 грн?

Искатель, добрый день. Это по акции - https://cashuclub.com.ua/ru/sales/keshbek-10-na-produkti-taksi-ta-onlajn-servisi-93?utm_source=facebook&utm_medium=cpc&utm_campaign=post&utm_content=keshbek10?utm_source=facebook&utm_medium=cpc&utm_campaign=post&utm_content=keshbek10.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 13:50

Alfa_Bank,

Сегодня в приложении завел карту FastCard в евро, купил 10 евро.
Баланс карты показывает 0.
Нажимаю на активацию карты, ввожу пароль из СМС - выдает "Заявка отклонена".
При этом в выписках показывается операция покупки 10 евро.
Что надо сделать для правильного отображения баланса карты ?

При перезапуске приложения ничего не изменилось.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 13:53

  vladimir07 написав:Alfa_Bank,

Сегодня в приложении завел карту FastCard в евро, купил 10 евро.
Баланс карты показывает 0.
Нажимаю на активацию карты, ввожу пароль из СМС - выдает "Заявка отклонена".
При этом в выписках показывается операция покупки 10 евро.
Что надо сделать для правильного отображения баланса карты ?

При перезапуске приложения ничего не изменилось.

Баланс карты обновляется автоматически, активация на это не влияет. Обновление может занять некоторое время (полчаса, час). Если сумма не появится, напишите в ЛС.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 14:03

  Alfa_Bank написав:
  vladimir07 написав:Alfa_Bank,

Сегодня в приложении завел карту FastCard в евро, купил 10 евро.
Баланс карты показывает 0.
Нажимаю на активацию карты, ввожу пароль из СМС - выдает "Заявка отклонена".
При этом в выписках показывается операция покупки 10 евро.
Что надо сделать для правильного отображения баланса карты ?

При перезапуске приложения ничего не изменилось.

Баланс карты обновляется автоматически, активация на это не влияет. Обновление может занять некоторое время (полчаса, час). Если сумма не появится, напишите в ЛС.


Нужна ли активация для вновь созданной карты в евро ?
Если да, то почему заявка не принимается, пробовал раз 5 уже ?

Можно ли имея FastCard в долларах и евро менять по кросс курсу эти валюты ?
У меня сейчас если выбрать доллар, то обмен предлагается только на гривну, евро не показывается внизу экрана для выбора.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 14:13

  vladimir07 написав:

Нужна ли активация для вновь созданной карты в евро ?
Если да, то почему заявка не принимается, пробовал раз 5 уже ?

Можно ли имея FastCard в долларах и евро менять по кросс курсу эти валюты ?
У меня сейчас если выбрать доллар, то обмен предлагается только на гривну, евро не показывается внизу экрана для выбора.

Активация не нужна. Обмен возможен. Обновите приложение до последней версии и повторите попытку обмена.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 14:15

  vladimir07 написав:Alfa_Bank,

Сегодня в приложении завел карту FastCard в евро, купил 10 евро.
Баланс карты показывает 0.
Нажимаю на активацию карты, ввожу пароль из СМС - выдает "Заявка отклонена".
При этом в выписках показывается операция покупки 10 евро.
Что надо сделать для правильного отображения баланса карты ?

При перезапуске приложения ничего не изменилось.

Так перед активацией карту нуна получить в отд-и. Это именная карта.
Без активации вы можете тока покупать на неё валюту в ИБ, а продавать/снимать не получится. До Короны по Киеву в течение недели выпускали карту.
Уточняйте в чате де вы сможете забрать эту карту
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 14:17

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank, карантин продлен до 24 апреля. Планируете продлевать кешбэк на продукты до 24-го, или нужно создавая продуктовую панику закупать все до 4-го числа :mrgreen:
Kalgan
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 14:19

  Kalgan написав:Alfa_Bank, карантин продлен до 24 апреля. Планируете продлевать кешбэк на продукты до 24-го, или нужно создавая продуктовую панику закупать все до 4-го числа :mrgreen:

Kalgan, добрый день. Пока не планируем. Если что-то изменится, уведомим.
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 14:28

Alfa_Bank

а можно узнать номер рейса, которым летят доллары? ) буду следиь на флайрадар ...
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