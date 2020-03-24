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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8351835283538354

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1024
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
175
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
169
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1024
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 14:30

  IMPRINTER написав:Alfa_Bank

а можно узнать номер рейса, которым летят доллары? ) буду следиь на флайрадар ...

так президентский же борт летит, он там не отслеживается :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 14:31

  Alfa_Bank написав:
  vladimir07 написав:

Нужна ли активация для вновь созданной карты в евро ?
Если да, то почему заявка не принимается, пробовал раз 5 уже ?

Можно ли имея FastCard в долларах и евро менять по кросс курсу эти валюты ?
У меня сейчас если выбрать доллар, то обмен предлагается только на гривну, евро не показывается внизу экрана для выбора.

Активация не нужна. Обмен возможен. Обновите приложение до последней версии и повторите попытку обмена.


У меня версия приложения 3.13.1 , кажется это новая, помню, что обновление было совсем недавно.

Я правильно понимаю (со слов clientage), что до момента получения пластика в отделении поменять валюту с FastCard на гривну или доллар/евро невозможно ?
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 14:35

Re: Альфа-Банк

  vladimir07 написав:У меня версия приложения 3.13.1

Нее, это старая версия, в ней нет прямого обмена евро/доллар, он появился с 3.14.2, а уже есть и новее, седня было 3е обновление после 3.13
НО! В вашей версии еще есть Назначение платежа в ИБАН-шаблонах, начиная с 3.14.1 Адка похерила сохранённые Назначения в Шаблонах и не торопится это исправлять :evil:
Так шо думайте :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 14:36

  vladimir07 написав:У меня версия приложения 3.13.1 , кажется это новая, помню, что обновление было совсем недавно.

Я правильно понимаю (со слов clientage), что до момента получения пластика в отделении поменять валюту с FastCard на гривну или доллар/евро невозможно ?

Есть более новая версия приложения. Вы можете совершать валютообен до получения карты. Но если захотите воспользоваться валютой с FastCard (снять, рассчитаться), такой возможности не будет (но можно снять в отделении со счета).
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 14:37

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:Но если захотите воспользоваться валютой с FastCard (снять, рассчитаться), такой возможности не будет (но можно снять в отделении со счета).
А можно снять средства в отд-и со счета неактивированой карты?
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 14:39

  clientage написав:
  Alfa_Bank написав:Но если захотите воспользоваться валютой с FastCard (снять, рассчитаться), такой возможности не будет (но можно снять в отделении со счета).
А можно снять средства в отд-и со счета неактивированой карты?

Можно, по заявлению, с паспортом и ИНН.
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 14:53

Alfa_Bank

деда яша говорит доллары прилетели

https://strana.ua/finance/257159-kurs-dollara-25-marta-nbu-poluchil-partiju-valjuty-i-nachal-delit-ee-sredi-bankov.html
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 15:01

  Alfa_Bank написав:
  vladimir07 написав:У меня версия приложения 3.13.1 , кажется это новая, помню, что обновление было совсем недавно.

Я правильно понимаю (со слов clientage), что до момента получения пластика в отделении поменять валюту с FastCard на гривну или доллар/евро невозможно ?

Есть более новая версия приложения. Вы можете совершать валютообен до получения карты. Но если захотите воспользоваться валютой с FastCard (снять, рассчитаться), такой возможности не будет (но можно снять в отделении со счета).


Обновил приложение, появился обмен usd/eur .
Пробую менять доллар в гривну или доллар в евро - выдает "Обмен неуспешен. Ведутся работы".
Это действительно так или же что это ?
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