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Альфа-Банк
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Додано: Сер 25 бер, 2020 14:30
IMPRINTER написав:Alfa_Bank
а можно узнать номер рейса, которым летят доллары? ) буду следиь на флайрадар ...
так президентский же борт летит, он там не отслеживается
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Сер 25 бер, 2020 14:31
Alfa_Bank написав: vladimir07 написав:
Нужна ли активация для вновь созданной карты в евро ?
Если да, то почему заявка не принимается, пробовал раз 5 уже ?
Можно ли имея FastCard в долларах и евро менять по кросс курсу эти валюты ?
У меня сейчас если выбрать доллар, то обмен предлагается только на гривну, евро не показывается внизу экрана для выбора.
Активация не нужна. Обмен возможен. Обновите приложение до последней версии и повторите попытку обмена.
У меня версия приложения 3.13.1 , кажется это новая, помню, что обновление было совсем недавно.
Я правильно понимаю (со слов clientage), что до момента получения пластика в отделении поменять валюту с FastCard на гривну или доллар/евро невозможно ?
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vladimir07
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Додано: Сер 25 бер, 2020 14:35
vladimir07 написав:
У меня версия приложения 3.13.1
Нее, это старая версия, в ней нет прямого обмена евро/доллар, он появился с 3.14.2, а уже есть и новее, седня было 3е обновление после 3.13
НО! В вашей версии еще есть Назначение платежа в ИБАН-шаблонах, начиная с 3.14.1 Адка похерила сохранённые Назначения в Шаблонах и не торопится это исправлять
Так шо думайте
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clientage
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Додано: Сер 25 бер, 2020 14:36
vladimir07 написав:
У меня версия приложения 3.13.1 , кажется это новая, помню, что обновление было совсем недавно.
Я правильно понимаю (со слов clientage), что до момента получения пластика в отделении поменять валюту с FastCard на гривну или доллар/евро невозможно ?
Есть более новая версия приложения. Вы можете совершать валютообен до получения карты. Но если захотите воспользоваться валютой с FastCard (снять, рассчитаться), такой возможности не будет (но можно снять в отделении со счета).
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Додано: Сер 25 бер, 2020 14:37
Alfa_Bank написав:
Но если захотите воспользоваться валютой с FastCard (снять, рассчитаться), такой возможности не будет (но можно снять в отделении со счета).
А можно снять средства в отд-и со счета неактивированой карты?
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Сер 25 бер, 2020 14:39
clientage написав: Alfa_Bank написав:
Но если захотите воспользоваться валютой с FastCard (снять, рассчитаться), такой возможности не будет (но можно снять в отделении со счета).
А можно снять средства в отд-и со счета неактивированой карты?
Можно, по заявлению, с паспортом и ИНН.
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Додано: Сер 25 бер, 2020 14:53
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Додано: Сер 25 бер, 2020 15:01
Alfa_Bank написав: vladimir07 написав:
У меня версия приложения 3.13.1 , кажется это новая, помню, что обновление было совсем недавно.
Я правильно понимаю (со слов clientage), что до момента получения пластика в отделении поменять валюту с FastCard на гривну или доллар/евро невозможно ?
Есть более новая версия приложения. Вы можете совершать валютообен до получения карты. Но если захотите воспользоваться валютой с FastCard (снять, рассчитаться), такой возможности не будет (но можно снять в отделении со счета).
Обновил приложение, появился обмен usd/eur .
Пробую менять доллар в гривну или доллар в евро - выдает "Обмен неуспешен. Ведутся работы".
Это действительно так или же что это ?
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