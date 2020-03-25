Додано: Сер 25 бер, 2020 15:44

Alfa_Bank, была информация от НБУ о том, что банки могут продлевать сроки действия платёжных карт. Если ли подобная техническая возможность у Альфа Банка? Суть проблемы заключается в том, что срок действия пенсионной карты заканчивается в этом месяце, а в связи с закрытием границ и отменой регулярных рейсов нет возможности вернуться в Украину...

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