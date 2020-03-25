Alfa_Bank, была информация от НБУ о том, что банки могут продлевать сроки действия платёжных карт. Если ли подобная техническая возможность у Альфа Банка? Суть проблемы заключается в том, что срок действия пенсионной карты заканчивается в этом месяце, а в связи с закрытием границ и отменой регулярных рейсов нет возможности вернуться в Украину...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
Тракторист написав:Alfa_Bank, была информация от НБУ о том, что банки могут продлевать сроки действия платёжных карт. Если ли подобная техническая возможность у Альфа Банка? Суть проблемы заключается в том, что срок действия пенсионной карты заканчивается в этом месяце, а в связи с закрытием границ и отменой регулярных рейсов нет возможности вернуться в Украину...
Giacomo написав:Делал перевод 20.03.2020 по реквизитам (iban) в другой банк (А-банк). В ячейке 'код получателя' сделал ошибку в цифре, при том что в 'назначении платежа' ипн указан верно. В поддержку банков обратился на следующий рабочий день, рекомендовали ждать 3-х раб.дней и деньги вернутся... Сегодня оба банка кивают друг на дружку... Можете посодействовать?
а шо содействовать? гроши на 3720 в Акценте.3 дня и назад