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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8352835383548355

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1024
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
175
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
169
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1024
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 15:44

Alfa_Bank, была информация от НБУ о том, что банки могут продлевать сроки действия платёжных карт. Если ли подобная техническая возможность у Альфа Банка? Суть проблемы заключается в том, что срок действия пенсионной карты заканчивается в этом месяце, а в связи с закрытием границ и отменой регулярных рейсов нет возможности вернуться в Украину...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 15:49

  vladimir07 написав:
  Alfa_Bank написав:Дайте ваши данные, посмотрю.


Какие данные достаточны ?
Передавать в личном сообщении ?

Да, в личном сообщении. Пока достаточно ИНН.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 15:51

  Тракторист написав:Alfa_Bank, была информация от НБУ о том, что банки могут продлевать сроки действия платёжных карт. Если ли подобная техническая возможность у Альфа Банка? Суть проблемы заключается в том, что срок действия пенсионной карты заканчивается в этом месяце, а в связи с закрытием границ и отменой регулярных рейсов нет возможности вернуться в Украину...

Тракторист, добрый день. Уточняю.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 16:01

  Alfa_Bank написав:
  vladimir07 написав:
  Alfa_Bank написав:Дайте ваши данные, посмотрю.


Какие данные достаточны ?
Передавать в личном сообщении ?

Да, в личном сообщении. Пока достаточно ИНН.


Отправил ИНН.
vladimir07
 
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 16:04

  vladimir07 написав:
Отправил ИНН.

Смотрю. Отпишусь.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 16:06

  Giacomo написав:
  Мизантрóп написав:
  Giacomo написав:Делал перевод 20.03.2020 по реквизитам (iban) в другой банк (А-банк). В ячейке 'код получателя' сделал ошибку в цифре, при том что в 'назначении платежа' ипн указан верно. В поддержку банков обратился на следующий рабочий день, рекомендовали ждать 3-х раб.дней и деньги вернутся...
Сегодня оба банка кивают друг на дружку...
Можете посодействовать?
а шо содействовать? гроши на 3720 в Акценте.3 дня и назад


Вы знаете какое сегодня число?

3 рабдень. https://www.facebook.com/profile.php?id=100040153362180
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 16:11

  Мизантрóп написав:
  Giacomo написав:
  Мизантрóп написав: а шо содействовать? гроши на 3720 в Акценте.3 дня и назад
Вы знаете какое сегодня число?
3 рабдень
Угуу. Може после 18:00 гроши и вернутся, но завтра к 11:00 точно должны зайти
Хотяя с нашим ОфПредом мона покалякать, девушка отзывчивая :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 16:13

Re: Альфа-Банк

  clientage написав:Хотяя с нашим ОфПредом мона покалякать, девушка отзывчивая
ей заява нужна,шоб телегу Акценту на повернення слать.Я просто в ФБ попросил Рахмилевича вернуть бедолаге его средства поскорее.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 16:31

Re: Альфа-Банк

  Мизантрóп написав:Я просто в ФБ попросил Рахмилевича

Это как на деревню дедушке.
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 16:39

  Alfa_Bank написав:
  vladimir07 написав:
Отправил ИНН.

Смотрю. Отпишусь.


Прочел ваш ответ.
Перевыпуск карты делается через приложение (как ?) или нужно связаться с менеджером ?
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