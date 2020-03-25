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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 8353835483558356

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 1024
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
20%
206
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
175
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
17%
169
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
281
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
193
Всього голосів : 1024
Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 16:46

  vladimir07 написав:
  Alfa_Bank написав:
  vladimir07 написав:
Отправил ИНН.

Смотрю. Отпишусь.


Прочел ваш ответ.
Перевыпуск карты делается через приложение (как ?) или нужно связаться с менеджером ?

В чат можете написать из приложения.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 18:41

Alfa_Bank

так что там с нашими долларами? :P

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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 25 бер, 2020 18:44

Re: Альфа-Банк

  IMPRINTER написав:Alfa_Bank

так что там с нашими долларами?

На карантин отправят еще на 2 недели,как прилетевших туристов.Ждите.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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