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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 25 бер, 2020 16:46
Додано: Сер 25 бер, 2020 18:41
Alfa_Bank
так что там с нашими долларами?
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Додано: Сер 25 бер, 2020 18:44
Re: Альфа-Банк
На карантин отправят еще на 2 недели,как прилетевших туристов.Ждите.
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
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